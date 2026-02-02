Punta Arenas,
2 de febrero de 2026

PRESIDENTE IBÁÑEZ CAE EN LA FINAL INTERREGIONAL ZONA SUR

El elenco puntarenense perdió por 3-0 ante Severo Cofré de Calbuco en el partido decisivo disputado en el Estadio Fiscal.

El Club Deportivo Presidente Ibáñez no logró quedarse con el título del Torneo Interregional Zona Sur de Clubes ANFA, tras caer por 3-0 frente a Severo Cofré en la final disputada en el Estadio Fiscal de Punta Arenas.

El conjunto visitante, que llegó al encuentro decisivo en condición de invicto, logró imponer su juego desde el primer tiempo. La apertura de la cuenta llegó a los 37 minutos, cuando Felipe Mancilla (9) conectó un centro desde la izquierda y definió sin oposición ante la defensa local.

Tras el gol, Presidente Ibáñez adelantó sus líneas en busca del empate, situación que fue aprovechada por el elenco de la Región de Los Lagos para generar nuevas ocasiones. A los 43 minutos, Tomás Alvarado (29) aumentó la ventaja para Severo Cofré, cerrando un primer tiempo favorable para el equipo calbucano.

En la segunda mitad, el equipo puntarenense intentó revertir el marcador, pero no logró superar el orden defensivo del rival. El marcador se cerró en los descuentos, luego de un penal sancionado por mano en el área. Si bien el portero Gilberto Padilla logró contener el remate inicial, Felipe Rojas (5) aprovechó el rebote y marcó el 3-0 definitivo en el minuto 95.

De esta manera, Presidente Ibáñez se quedó con el subcampeonato del Torneo Interregional Zona Sur, en un campeonato que reunió a clubes de distintas regiones del sur del país y que tuvo como sede a Punta Arenas.

MARÍA JOSÉ QUINTANILLA CERRARÁ EL FESTIVAL DE VERANO 2026 EN PUNTA ARENAS

Noticias
Destacadas
