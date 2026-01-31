Punta Arenas,
31 de enero de 2026

FERIA “VIVE PUNTA ARENAS” CONVOCÓ A TURISTAS Y VECINOS EN PLENA TEMPORADA DE CRUCEROS

La segunda versión de la feria se realizó en la Plaza de Armas durante la recalada del crucero Sapphire Princess, con alta participación de emprendedores locales y positivo balance municipal.

feria turismo punta arenas

Con una alta convocatoria y un positivo balance, este viernes se realizó la segunda versión de la Feria de Turismo “Vive Punta Arenas”, entre las 09:00 y las 14:00 horas, en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, instancia orientada a apoyar, promover y visibilizar a la comuna y a sus emprendedores locales.

La actividad se desarrolló en el contexto de la recalada del crucero Sapphire Princess, que arribó a Punta Arenas con 2.080 pasajeros, quienes junto a turistas y vecinos recorrieron los 17 stands instalados en el centro de la ciudad, generando un importante flujo de público durante la jornada.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el impacto positivo de la iniciativa tanto para el turismo como para el emprendimiento local. La autoridad valoró el alto número de asistentes, las buenas condiciones climáticas y el trabajo coordinado con emprendedores formalizados que participan activamente junto al municipio, fortaleciendo el empleo y la actividad económica en la comuna.

Por su parte, la directora de Fomento Productivo y Turismo, Elizabeth Mansilla, resaltó la diversidad de los expositores presentes, que incluyeron servicios turísticos, gastronomía, textiles, lana y artesanía, además de la participación de la OMIL, que dispuso información sobre vacantes laborales vinculadas al rubro hotelero y turístico.

Finalmente, desde el municipio se informó que una tercera versión de la Feria “Vive Punta Arenas” se realizará el próximo 28 de febrero, nuevamente coincidiendo con la llegada de un crucero, consolidando este espacio como una vitrina clave para el turismo y el emprendimiento local durante la temporada estival.


MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

ayuda municipalidad punta arenas

PUNTA ARENAS REÚNE MÁS DE 57 TONELADAS DE AYUDA PARA DAMNIFICADOS POR INCENDIOS EN TREHUACO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CORFO IMPULSA INNOVACIÓN OVINA EN MAGALLANES Y AGRICULTURA TECNOLÓGICA EN EL NORTE

LA CIUDAD DE LOS VIENTOS TIENE UN 36% DE AVANCE EN EL PLAN URBANO HABITACIONAL DE PUNTA ARENAS