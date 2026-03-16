VECINOS DEL CENTRO PIDEN MEDIDAS MÁS FIRMES CONTRA RUIDOS MOLESTOS Y CONDUCCIÓN TEMERARIA EN PUNTA ARENAS

Durante la mañana de este lunes, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Manuel Muñoz, integrante del Comité de Seguridad del centro de Punta Arenas y presidente de la Junta de Vecinos Muñoz Gamero, abordó diversas problemáticas que afectan a residentes del sector céntrico de la ciudad.

Uno de los temas principales fue la situación de los vehículos vinculados a carreras clandestinas, ruidos molestos y conducción temeraria. En ese contexto, Muñoz señaló que desde la comunidad esperan que se retome con fuerza la política de incautación de automóviles involucrados en este tipo de hechos. “queremos que se retome, nosotros no estamos en contra de los tunning pero nosotros estamos en contra de las personas que no tienen ninguna conciencia que molestan a la gente mayor o a los niños con TEA, porque de verdad no se ponen en el lugar de ellos”, afirmó.

El dirigente también manifestó inquietud respecto del destino de los vehículos que han sido retirados en operativos anteriores, indicando que la información entregada ha sido cambiante. “se avanzo en esa incautación, después nos dijeron que se iban a rematar, luego que se iba a devolver a los dueños , nos llama la atención, esperamos tener una reunión con fiscalía para saber en como va esto”, explicó.

En esa línea, sostuvo que la comunidad considera necesario que este tipo de medidas se transformen en una política constante. “creemos que debería ser una política permanente que debería existir”, agregó.

Durante la conversación también se refirió a otras problemáticas que preocupan a los vecinos del centro de la ciudad, entre ellas el aumento de patentes de alcohol. Según señaló, el sector ya se encuentra saturado por este tipo de permisos comerciales. “el tema de las patentes de alcohol, se siguen dando patentes y estamos sobrepasados”, sostuvo.

Frente a este escenario, el dirigente vecinal indicó que están gestionando reuniones con distintas autoridades para abordar las inquietudes del sector. Entre ellas, solicitarán encuentros con la delegada presidencial regional, el seremi de Seguridad —cargo que aún no ha sido designado— y parlamentarios de la zona.

Finalmente, Muñoz criticó lo que considera una falta de compromiso más amplio del concejo municipal para abordar estas problemáticas, señalando que el tema no debiera ser impulsado únicamente por un edil. En ese sentido, valoró el trabajo que ha realizado el concejal Germán Flores, aunque insistió en que la situación requiere un tratamiento más transversal por parte de todo el cuerpo colegiado.



