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5 de mayo de 2026

ASOCIACIÓN MAPUCHE HUILLICHE CUBRE DEMANDA ENERGÉTICA DE PRODUCCIÓN HORTÍCOLA CON PANELES SOLARES

La Iniciativa fue impulsada mediante el Fondo de Protección Ambiental (FPA) dependiente del Ministerio del Medio Ambiente.

FPA paneles 2

​El Seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld se trasladó hasta Agua Fresca para conocer el desarrollo del Proyecto “Energías renovables para preservar el Medio Ambiente en el sector agrícola” de la Asociación Mapuche Huilliche Ketrawe Mapu.

 
“El pasado martes estuvimos en el sector de Agua Fresca de Punta Arenas participando en el cierre de un innovador proyecto de eficiencia energética. Conversamos con la comunidad y pudimos observar como mejoraron el sistema de energías renovables para cubrir la demanda energética de la producción hortícola. El Fondo de Protección Ambiental permite a las comunidades desarrollar proyectos de educación ambiental con un monto de inversión de $6.000.000”, explicó la autoridad.

 
Por su parte, Bernardita Villalón, Presidenta de la Asociación Mapuche Huilliche Ketrawe Mapu, explicó que “este es un proyecto adjudicado en el 2025, donde quisimos energizar la parte agrícola. Teníamos un par de paneles instalados y baterías, pero con esta iniciativa logramos duplicar la capacidad energética. Con el FPA pudimos instalar 10 paneles solares, banco de 8 baterías de gel, regulador de carga y capacitaciones a los integrantes de la comunidad para el manejo y resolución de problemas de los equipos a nivel de usuario”.

 
El proyecto "Energías renovables para preservar el Medio Ambiente en el sector agrícola" impulsó una transformación tecnológica integral mediante la instalación de 10 paneles solares monocristalinos, cuya alta pureza de silicio garantiza una captura energética incluso en días nublados y se complementa con un banco de 8 baterías de gel. Además, se integró estratégicamente con una transferencia de conocimiento a través de talleres teóricos y prácticos sobre uso, mantenimiento y optimización energética. El objetivo final es logar autonomía económica y operativa que reduce la dependencia de combustibles fósiles y minimiza el impacto ambiental de sus labores.

 
Desde su creación en el año 2000, el FPA ha adjudicado más de 100 proyectos en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. En 2026, se sumarán cuatro proyectos adicionales que actualmente están en fase de adjudicación. Este fondo representa una herramienta para fomentar la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente a nivel local.

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