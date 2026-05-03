ESTUDIANTE DESARROLLA MODELO CON IA PARA ANALIZAR POLÍTICAS DE ELECTROMOVILIDAD EN CHILE

En medio del alza sostenida y la volatilidad de los combustibles, la electromovilidad continúa posicionándose como una alternativa en Chile. En este contexto, un proyecto desarrollado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) propone una nueva forma de analizar y diseñar políticas públicas, integrando inteligencia artificial, matemáticas avanzadas y percepción ciudadana.

La investigación es liderada por Fernando Díaz, estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica, quien desarrolla su tesis en torno a un modelo basado en el Proceso de Red Analítica (ANP). Esta herramienta permite detectar brechas que dificultan la adopción de la electromovilidad, mediante el análisis de documentos oficiales, noticias y otros insumos vinculados a la opinión pública.

El trabajo se realiza junto al académico Gerardo Blanco y busca procesar el lenguaje como datos cuantificables. A través de inteligencia artificial, el modelo analiza el contenido semántico de políticas públicas y del debate social, con el objetivo de identificar áreas donde es necesario intervenir, ya sea en normativa, regulación o desarrollo tecnológico.

Según explicó el estudiante, el objetivo es evaluar la interacción entre las políticas del Estado y la aceptabilidad social de nuevas tecnologías, con el fin de determinar un punto de equilibrio que permita que las propuestas sean técnica y socialmente viables. En esa línea, el proyecto también incorpora elementos como la Estrategia Nacional de Electromovilidad y normativas técnicas vigentes.

La metodología propuesta busca reemplazar enfoques tradicionales basados en encuestas, utilizando análisis directo del lenguaje. De esta forma, se puede medir el peso relativo de distintos factores en la toma de decisiones, reduciendo sesgos y facilitando evaluaciones más consistentes para el desarrollo de políticas públicas.

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