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2 de mayo de 2026

MINISTRO PODUJE CONFIRMA INICIO DE DESALOJOS DE TOMAS EN PUNTA ARENAS TRAS REUNIÓN CON SENADOR BIANCHI

​La medida fue abordada en un encuentro con autoridades y vecinos del sector norponiente, donde se comprometió avanzar durante 2026 en la recuperación de terrenos ocupados irregularmente.

Iván Poduje y Karim Bianchi

Este sábado 2 de mayo se realizó una reunión entre el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y el senador por Magallanes, Karim Bianchi, instancia en la que se abordó la situación de tomas irregulares en el sector norponiente de Punta Arenas. En el encuentro también participaron representantes de la Junta de Vecinos Cardenal Silva Henríquez, el concejal Germán Flores y autoridades del Ministerio y del SERVIU.

Tras la cita, el ministro Poduje confirmó que durante este año 2026 se avanzará en el proceso de desalojo de los asentamientos, señalando que la situación actual requiere intervención. Según indicó, la medida busca recuperar espacios como un consultorio que actualmente se encuentra cerrado y un jardín infantil, además de permitir un uso adecuado de los terrenos.

El secretario de Estado agregó que el proceso se llevará a cabo en una fecha que será definida próximamente, asegurando que se resguardará tanto a las familias que habitan en el lugar como a los vecinos del sector.

Por su parte, el senador Karim Bianchi destacó el avance alcanzado tras la reunión, señalando que existe un compromiso concreto por parte del Ejecutivo para abordar esta problemática. En la misma línea, desde la Junta de Vecinos Cardenal Silva Henríquez valoraron la instancia, indicando que se trata de un paso relevante tras años de solicitudes.

Finalmente, las autoridades señalaron que se trabaja en un plan para enfrentar las ocupaciones irregulares en el sector, con el objetivo de recuperar espacios y dar respuesta a una situación que se ha extendido por más de una década en Punta Arenas.



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PARTIDO SOCIALISTA EXIGE EXPLICACIONES A MINISTRO PODUJE POR DESISTIMIENTO DEL PROYECTO DEL CLUB HÍPICO EN PUNTA ARENAS

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​La medida fue abordada en un encuentro con autoridades y vecinos del sector norponiente, donde se comprometió avanzar durante 2026 en la recuperación de terrenos ocupados irregularmente.

​La medida fue abordada en un encuentro con autoridades y vecinos del sector norponiente, donde se comprometió avanzar durante 2026 en la recuperación de terrenos ocupados irregularmente.

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