MINISTRO ALVARADO CONFIRMÓ QUE EL GOBIERNO BUSCA RESTABLECER RELACIONES CONSULARES CON VENEZUELA

En el marco de los planes de expulsión de migrantes en situación irregular en el país, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció que el Gobierno se encuentra trabajando en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, al menos “a nivel consular”.

La iniciativa surge luego de que el pasado jueves, 40 extranjeros en situación migratoria irregular fueron expulsados de Chile hacia sus países de origen. No obstante, y debido a que no está permitido el aterrizaje de vuelos chilenos en territorio venezolano, en dicho operativo no hubo ciudadanos de ese país.

En diálogo con Estado Nacional, el secretario de Estado fue interrogado sobre lo que ocurrirá con las personas venezolanas que mantienen órdenes de expulsión vigentes.

En esa línea, explicó: “El ministro de Relaciones Exteriores ha señalado que se están iniciando conversaciones con Venezuela para poder reanudar una relación bilateral a nivel consular, porque sabemos de la cantidad de personas venezolanas en nuestro país que necesitan recurrir a un consulado para regularizarse o buscar antecedentes, y a su vez también muchos chilenos en Venezuela requieren de esa instancia”.

Asimismo, y sobre los eventuales plazos para concretar estas expulsiones, señaló que como Gobierno están “tratando de que sea lo más rápido posible y que estas conversaciones, en el corto plazo, puedan llegar a buen término”.

Sobre lo anterior, reafirmó que el canciller se encuentra “en conversaciones” con autoridades venezolanas para restablecer las relaciones diplomáticas.

Finalmente, valoró la gestión del presidente José Antonio Kast en materia migratoria.

“En este periodo hay más salidas del país que ingresos, y eso entrega una señal positiva”, zanjó.

Fuente: biobiochile.cl

