Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de abril de 2026

MINISTRO ALVARADO CONFIRMÓ QUE EL GOBIERNO BUSCA RESTABLECER RELACIONES CONSULARES CON VENEZUELA

La iniciativa surge luego de que el pasado jueves, 40 extranjeros en situación migratoria irregular fueron expulsados de Chile hacia sus países de origen.

ministro-alvarado-confirmo-que-el-gobierno-busca-restablecer-relaciones-consulares-con-venezuela-750x400

En el marco de los planes de expulsión de migrantes en situación irregular en el país, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció que el Gobierno se encuentra trabajando en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, al menos “a nivel consular”.

La iniciativa surge luego de que el pasado jueves, 40 extranjeros en situación migratoria irregular fueron expulsados de Chile hacia sus países de origen. No obstante, y debido a que no está permitido el aterrizaje de vuelos chilenos en territorio venezolano, en dicho operativo no hubo ciudadanos de ese país.

En diálogo con Estado Nacional, el secretario de Estado fue interrogado sobre lo que ocurrirá con las personas venezolanas que mantienen órdenes de expulsión vigentes.

En esa línea, explicó: “El ministro de Relaciones Exteriores ha señalado que se están iniciando conversaciones con Venezuela para poder reanudar una relación bilateral a nivel consular, porque sabemos de la cantidad de personas venezolanas en nuestro país que necesitan recurrir a un consulado para regularizarse o buscar antecedentes, y a su vez también muchos chilenos en Venezuela requieren de esa instancia”.

Asimismo, y sobre los eventuales plazos para concretar estas expulsiones, señaló que como Gobierno están “tratando de que sea lo más rápido posible y que estas conversaciones, en el corto plazo, puedan llegar a buen término”.

Sobre lo anterior, reafirmó que el canciller se encuentra “en conversaciones” con autoridades venezolanas para restablecer las relaciones diplomáticas.

Finalmente, valoró la gestión del presidente José Antonio Kast en materia migratoria.

“En este periodo hay más salidas del país que ingresos, y eso entrega una señal positiva”, zanjó.

Fuente: biobiochile.cl

lluvia de meteoros

LLUVIA DE METEOROS LÍRIDAS ALCANZARÁ SU PEAK EL 22 DE ABRIL: ASÍ PODRÁ OBSERVARSE DESDE CHILE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO REFUERZA EN MAGALLANES DESPLIEGUE DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

Leer Más

​El biministro Daniel Mas Valdés encabezó un Gabinete Regional junto a la delegada presidencial Ericka Farías Guerra, destacando metas de crecimiento económico y generación de empleo a nivel nacional y regional.

​El biministro Daniel Mas Valdés encabezó un Gabinete Regional junto a la delegada presidencial Ericka Farías Guerra, destacando metas de crecimiento económico y generación de empleo a nivel nacional y regional.

Gabinete Biministro 3
nuestrospodcast
CONJUNCIÓN PLANETARIA

CONJUNCIÓN PLANETARIA FUE CAPTADA EN PUNTA ARENAS DURANTE LA MADRUGADA DE ESTE DOMINGO

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Michelle Bachelet ONU

MICHELLE BACHELET ENFRENTA PRESENTACIÓN CLAVE ANTE LA ONU

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CONCIERTO DE PIANO (2)

CONCIERTO DE ALEXANDROS JUSAKOS MARCÓ INICIO DEL CICLO DE PIANO EN PUNTA ARENAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
DT40horas

LEY DE 40 HORAS: DICTAMEN DE LA DT REFORMULA INTERPRETACIÓN DE TRABAJADORES QUE SE PUEDEN EXCLUIR DE JORNADA LABORAL