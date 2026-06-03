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3 de junio de 2026

CONSUMO RESPONSABLE: SELLO AZUL DE SERNAPESCA CUMPLE 10 AÑOS Y ABRE NUEVA CONVOCATORIA PARA ACREDITARSE

En este contexto Sernapesca ha iniciado un despliegue por el territorio para entregar un reconocimiento a todos los locales que tienen Sello Azul vigente a lo largo de todo el país, renovando su compromiso ante los consumidores de ofrecer productos de origen legal.

sernapescaselloazul

Este 2026 el programa de consumo responsable “Sello Azul” del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) cumple 10 años promoviendo el compromiso con la pesca legal y sustentable entre los locales que comercializan productos del mar, asegurando a los consumidores que los recursos de ese establecimiento son de origen legal.

 

En este contexto Sernapesca ha iniciado un despliegue por el territorio para entregar un reconocimiento a todos los locales que tienen Sello Azul vigente a lo largo de todo el país, renovando su compromiso ante los consumidores de ofrecer productos de origen legal.

 

“El Sello Azul este año cumple una década impulsando el compromiso con el cuidado de los recursos hidrobiológicos por parte de los usuarios, fomentando que vayan más allá de las obligaciones para contribuir a esta misión. Invitamos a todos quienes comercializan productos y recursos del mar a sumarse a esta iniciativa y obtener este sello. Así, la ciudadanía puede identificar fácilmente aquellos lugares donde comprar o consumir con la tranquilidad de estar apoyando la sustentabilidad de nuestros recursos”, aseguró el director nacional (s) de Sernapesca, Esteban Donoso.

 

Además, entre el 1 y el 30 de junio Sernapesca dará inicio a una nueva convocatoria para acreditarse y ser parte del Programa de Consumo Responsable “Sello Azul”. Todos aquellos centros de comercialización de recursos o productos del mar que quieran obtener este sello deben cumplir con una serie de requisitos, como, por ejemplo: tener registro de comercializador en Sernapesca, abastecerse de proveedores con acreditación de origen legal, contar con permisos sanitarios y municipales al día, y no haber sido sancionados por infracciones a la Ley de Pesca y Acuicultura, entre otros.

 

En esta convocatoria también podrán postular restaurantes, hoteles y otros centros de consumo minorista a través de una vía más directa: la acreditación por extensión. Esto significa que podrán contar con la acreditación, siempre y cuando el 100% de sus proveedores cuenten con el Sello Azul.

 

Los locales que sean seleccionados recibirán un sello foliado que deberá instalarse en un lugar visible, y pasarán a formar parte del registro oficial en el sitio web de Sernapesca y del mapa nacional de establecimientos con Sello Azul, con lo cual se demuestra el compromiso de dichos establecimientos con la sustentabilidad. Para más información sobre el Sello Azul y el proceso de postulación, pueden hacer click en este enlace: https://www.sernapesca.cl/programa-de-consumo-responsable-sello-azul/.

 

Desde Sernapesca también se invita a las y los consumidores a informarse sobre el origen de los productos del mar que adquieren, y a preferir siempre locales con Sello Azul. Es una forma clara y confiable de apoyar la legalidad y la sustentabilidad de nuestros recursos marinos.

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