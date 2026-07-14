OPERATIVO DEL O.S.9 Y GOPE DEJA TRES DETENIDOS E INCAUTACIÓN DE MUNICIONES DE GUERRA EN PUNTA ARENAS

​La Sección Regional O.S.9 Magallanes de Carabineros concretó la detención de un adolescente de 17 años, investigado por su presunta participación en dos delitos de robo con violencia registrados en Punta Arenas durante los meses de febrero y abril de este año. El procedimiento también permitió la captura de otras dos personas y la incautación de municiones, armas blancas y diversos elementos de interés investigativo.



Las diligencias se desarrollaron en el marco de una investigación por robos con violencia ocurridos los días 26 de febrero y 25 de abril de 2026. Tras reunir los antecedentes necesarios, el personal especializado logró acreditar la presunta participación del imputado identificado con las iniciales E.X.H.M., de 17 años.

Con estos antecedentes, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas autorizó una orden de detención y dos órdenes de entrada, registro e incautación para domicilios ubicados en la capital regional. Los allanamientos fueron ejecutados durante esta jornada por funcionarios del O.S.9 con apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

Como resultado del operativo fue detenido el adolescente investigado, quien registra antecedentes policiales por robo de accesorios de vehículos, hurto, robo con violencia y atentados contra la autoridad, aunque sin condenas informadas en el comunicado.

Durante el procedimiento también fue detenido un ciudadano venezolano de 22 años, identificado con las iniciales A.J.G.P., quien se encontraba en situación migratoria irregular y fue arrestado por infracción a la Ley de Control de Armas, tras el hallazgo de munición de guerra y otros elementos. Asimismo, se detuvo a una mujer chilena de 39 años, identificada con las iniciales C.A.L.B., quien mantenía una orden de detención vigente por el delito de daños simples.

En los registros efectuados por Carabineros se incautaron tres teléfonos celulares, cinco armas blancas de distintos tamaños y de fabricación artesanal, un bastón retráctil y un linchaco. Además, fueron decomisados 21 cartuchos calibre 7.62, un cartucho calibre .32 CBC y cuatro cartuchos calibre 5.56.

Por instrucción del Ministerio Público, los tres detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para su respectivo control de detención durante la jornada del miércoles 15 de julio.