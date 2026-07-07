CARABINEROS DETIENE A CONDUCTOR QUE CIRCULABA DE FORMA TEMERARIA Y PORTABA 119 GRAMOS DE MARIHUANA EN PUNTA ARENAS

El procedimiento se registró alrededor de las 21:45 horas, cuando funcionarios policiales detectaron un automóvil Mazda Demio de color blanco que transitaba con una de sus ruedas dañadas y cuyo conductor no respetó la luz roja de un semáforo en la intersección de avenida Eduardo Frei Montalva con calle Enrique Abello, poniendo en riesgo la seguridad de otros usuarios de la vía.

Ante la infracción y el peligro generado, Carabineros inició un seguimiento que culminó con la fiscalización del vehículo en la intersección de avenida Eduardo Frei Montalva con calle Lomas del Bosque.

Durante el control, los efectivos realizaron una revisión del automóvil, encontrando en el portamaletas una bolsa de color blanco que contenía una sustancia vegetal verde con características similares a la marihuana.

Como resultado del procedimiento, el conductor fue detenido y trasladado hasta la Primera Comisaría de Punta Arenas para la realización de las diligencias investigativas correspondientes.

Posteriormente, el análisis efectuado por personal especializado confirmó que la sustancia incautada correspondía a marihuana, alcanzando un peso total de 119 gramos.

El detenido quedó a disposición de los procedimientos que determine el Ministerio Público, mientras la droga fue remitida para su respectivo peritaje e incautación.