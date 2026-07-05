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5 de julio de 2026

VUELVE EL PASSPUQ: MUNICIPIO DISPONDRÁ MIL PASES 2X1 PARA RECORRER ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE PUNTA ARENAS

​La iniciativa permitirá acceder al beneficio todos los sábados hasta octubre en siete espacios patrimoniales y turísticos de la ciudad. Los pases podrán retirarse gratuitamente en el Kiosco de Turismo de la Plaza Muñoz Gamero.

PQ 3

La Municipalidad de Punta Arenas lanzó este viernes una nueva edición del PASSPUQ, iniciativa que pondrá a disposición de la comunidad mil pases gratuitos con beneficio 2x1 para visitar siete atractivos turísticos de la ciudad durante la temporada de invierno y primavera.

Los pases podrán retirarse sin costo en el Kiosco de Turismo, ubicado en la Plaza Muñoz Gamero, y estarán vigentes todos los sábados hasta octubre. El beneficio permitirá que dos personas ingresen pagando solo una entrada al Museo Nao Victoria, Cementerio Municipal Sara Braun, Palacio Sara Braun-Club de la Unión, Museo Naval y Marítimo, Parque del Estrecho, Museo del Recuerdo y Cervecería Austral.

Durante el lanzamiento, realizado en el Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas, el alcalde Claudio Radonich destacó que la iniciativa busca acercar el patrimonio local tanto a residentes como a visitantes. Además, recordó que en 2024 se entregaron la totalidad de los mil pases disponibles, lo que refleja el interés de la comunidad por conocer la historia y el patrimonio de la capital regional.

El director del Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas, comandante Rodrigo Pérez Castro, valoró la incorporación del recinto al programa, señalando que permitirá acercar la historia de la Armada y su vínculo con Magallanes a vecinos y turistas. En tanto, desde el Parque del Estrecho destacaron la continuidad del convenio con el municipio y el aumento de visitantes durante la temporada invernal, motivo por el que extendieron su horario de atención.

Con esta nueva edición del PASSPUQ, el municipio busca fomentar el turismo interno, fortalecer la colaboración entre los distintos espacios patrimoniales y ofrecer una alternativa accesible para que residentes y visitantes recorran algunos de los principales atractivos históricos y culturales de Punta Arenas.


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MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIA NUEVA ETAPA PARTICIPATIVA DEL PLADECO CON CINCO TALLERES CIUDADANOS

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