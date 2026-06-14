MUNICIPIO INVITA A CONOCER EL TALENTO DE LAS PERSONAS MAYORES EN MUESTRAS ITINERANTES DE TALLERES

Con el objetivo de visibilizar el trabajo y la creatividad de las personas mayores de la comuna, la Municipalidad de Punta Arenas iniciará una serie de muestras itinerantes que permitirán a la comunidad conocer las actividades y creaciones desarrolladas en los talleres de la Unidad de Adulto Mayor.

La primera jornada se realizará este viernes en el Mall Espacio Urbano, entre las 14:30 y las 18:00 horas. En la oportunidad, los asistentes podrán recorrer una exposición de trabajos elaborados en talleres de mosaico, amigurumi, pintura acrílica, retablo y encuadernación, entre otras disciplinas.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que actualmente los talleres no solo se desarrollan en la sede ubicada en Covadonga 063, sino también en diez juntas de vecinos de distintos sectores de la comuna. La oferta incluye actividades vinculadas a la cultura, actividad física, estimulación de la memoria, idiomas y música, ampliando las oportunidades de participación para las personas mayores.

Durante este año, la Unidad de Adulto Mayor ejecuta 40 talleres con una oferta cercana a los 1.800 cupos. Entre las alternativas disponibles se encuentran activación de la memoria, baile entretenido, acuarela, yogaterapia, uso básico del celular, gimnasia, coro, bordado, inglés y crochet.

La programación continuará el 19 de junio con una presentación del Coro de Adulto Mayor en la Galería Palace, mientras que el 26 de junio se desarrollará una muestra de los talleres de baile entretenido y folclore en Zona Austral. La iniciativa busca acercar estas actividades a la comunidad y fomentar la participación de nuevos usuarios en los distintos programas municipales.