PROYECTO NAM LIDERADO POR GEMMA Y KRENLAB CONCLUYE EXITOSO ESTUDIO SOBRE MONITOREO MOLECULAR DE LA SALUD EN 90 ADULTOS MAYORES

Con una emotiva ceremonia, se dio por finalizada la etapa de intervención del proyecto NAM 2025, iniciativa financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), y liderada por los grupos de investigación GEMMa (Genómica Evolutiva y Médica en Magallanes) dirigido por Yolanda Espinosa y KRENBLAB (Laboratorio de Kinesiología, Rehabilitación y Estudio NeuroMuscular de Kinesiología UMAG) dirigido por Felipe Retamal y Alejandra Fernández, además del grupo de Nutrición con Paola Aravena a cargo. El proyecto se desarrolla en las instalaciones del CADI UMAG y logró completar con éxito un ciclo de trabajo con 90 adultos mayores de la región, orientado a evaluar cómo el entrenamiento físico grupal y el soporte nutricional impactan a nivel molecular y genético en el envejecimiento.

El programa, que se extendió durante los últimos meses en la Unidad de Kinesiología del centro, combinó la investigación científica de vanguardia con un fuerte componente comunitario y social. La jornada de cierre no sólo consolidó los lazos construidos entre el equipo profesional y los usuarios, sino que abrió paso a la fase de análisis de datos, cuyos resultados preliminares prometen ser un aporte significativo para las políticas de salud pública y el envejecimiento saludable en zonas extremas.

Al respecto, la Dra. Yolanda Espinosa, Directora del proyecto NAM 25i0040, destacó el cumplimiento de los objetivos y el valor científico de este cierre, señalando que "este proyecto cubre muchos aspectos claves en la ciencia de vanguardia, poniendo de manifiesto el rol de la interdisciplina, el valor de los estudios de ciencia básica en sinergia con la investigación aplicada y, finalmente, la importancia del trabajo científico en estrecha vinculación con la comunidad. El proyecto está resultado en un gran aporte para la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Magallanes y prueba de ello es la gran satisfacción que expresan los participantes del proyecto".

Alianza entre Medicina, Kinesiología y Nutrición

El éxito del programa radicó en un abordaje multidisciplinario. En el área del movimiento y la rehabilitación, el trabajo de fuerza y rendimiento muscular fue clave para abordar condiciones complejas como la obesidad sarcopénica (pérdida de masa muscular asociada al aumento de grasa), como así lo fue la intervención nutricional y, finalmente, el estudio genético que nos dará claves sobre la posibilidad de monitorear y hasta poder revertir cambios en el estado de salud asociados al envejecimiento.

La kinesióloga e investigadora del proyecto, Alejandra Fernández, valoró el esfuerzo y la constancia de los participantes. "Para el equipo de Kinesiología, este proyecto significó mucho más que la aplicación de un programa de ejercicio. Fue una oportunidad para acompañar de manera cercana a 76 personas mayores, fortalecer su capacidad funcional y demostrar que el entrenamiento físico, cuando es planificado, progresivo y adaptado a cada participante, puede transformarse en una herramienta concreta para promover un envejecimiento más activo y saludable. La alta adherencia, el compromiso y los avances observados reflejan el valor de vincular la investigación con las necesidades reales de la comunidad. Como equipo de KRENBLAB, valoro especialmente el trabajo interdisciplinario desarrollado junto a GEMMa y el equipo de Nutrición, porque nos permitirá comprender no sólo los cambios funcionales, sino también su posible expresión a nivel molecular y genético", señaló la profesional.

Por su parte, el pilar nutricional fue clave para asegurar que los cambios físicos estuvieran respaldados por una alimentación adecuada y adaptada a la realidad local. Cassia Nogueira, nutricionista del equipo de investigación, relevó el cambio de hábitos observado en el grupo. "Desde el área nutricional, nuestro enfoque estuvo orientado a mejorar la composición corporal de los participantes, especialmente favoreciendo la preservación y ganancia de masa muscular mediante una intervención centrada en el aumento del consumo proteico y la optimización de sus hábitos alimentarios. Trabajamos en educación nutricional y en estrategias adaptadas a su realidad, buscando generar cambios sostenibles que impacten positivamente en su funcionalidad, estado de salud y calidad de vida durante el envejecimiento.", explicó la profesional.

Autogestión y vida comunitaria

La jornada demostró de forma práctica la autonomía y el espíritu de sociabilización fomentado por el proyecto. Al término la ceremonia, los asistentes disfrutaron de un coffee break elaborado íntegramente por los propios adultos mayores, quienes se organizaron para entregar buenos productos.

Equipo de Trabajo

El éxito de esta intervención fue posible gracias al despliegue de un equipo multidisciplinario de profesionales, investigadores y estudiantes de la Universidad de Magallanes (UMAG), distribuidos en las siguientes áreas de especialización:

· GEMMa (Genómica Evolutiva y Médica en Magallanes): Liderado por la Dra. Yolanda Espinosa, con la participación de Daniela Zapata coordinando el reclutamiento y el biorepositorio, Valeria Bahamonde y Alexis Sobarzo, junto al estudiante de la carrera de Medicina, Danilo Ulloa.

· KRENBLAB (Laboratorio de Kinesiología, Rehabilitación y Estudio NeuroMuscular): El área de movimiento, fuerza y rendimiento muscular estuvo dirigido por Felipe Retamal y Alejandra Fernández, e integrada por las profesionales Leslie Oliarte y Solange Araya, sumado al valioso apoyo de los estudiantes de la carrera de Kinesiología, Araceli Moraga, Thiare Fernández y Francisca Miranda.

· Nutrición: El pilar de educación alimentaria y optimización de la composición corporal estuvo a cargo de las nutricionistas Cassia Nogueira y Paola Aravena. Quienes también tuvieron el apoyo de docentes y estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética UMAG.

Análisis de datos