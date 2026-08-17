A DÍAS DEL NATALICIO DE BERNARDO O’HIGGINS, EJÉRCITO DESTACA SU APORTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA

En el marco de la conmemoración del natalicio de Bernardo O’Higgins, que se recuerda cada 20 de agosto, el teniente Jorge Kunstmann Bravo, comandante de la sección de la compañía de mantenimiento de la V División del Ejército, participó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó distintos aspectos vinculados a la trayectoria del prócer y la vigencia de su legado para las nuevas generaciones.

Durante la conversación, el oficial destacó que la figura de O’Higgins trasciende su participación en el proceso de Independencia de Chile, relevando también aspectos de su trayectoria personal y política que pueden ser considerados como referentes para la sociedad actual.

Entre los principales elementos mencionados se encuentran la importancia del estudio y la preparación permanente, la perseverancia frente a las dificultades, la resiliencia, la prudencia, la humildad y la vocación de servicio. Estos valores fueron vinculados con distintos episodios de la vida de O’Higgins, incluyendo su formación en el extranjero, su participación en el proceso independentista, sus períodos de exilio y su posterior retorno al país.

El teniente también destacó la capacidad del prócer para enfrentar momentos políticos complejos y tomar decisiones considerando el escenario que atravesaba el país. En particular, se abordó su salida del poder y posterior autoexilio, episodio que puede ser analizado desde la perspectiva de la prudencia y la búsqueda de estabilidad para una nación que recién comenzaba a consolidar su institucionalidad republicana.

La entrevista permitió además poner énfasis en la importancia de mantener presente la figura de O’Higgins entre las nuevas generaciones. En este sentido, se planteó que la educación cumple un papel fundamental para que los acontecimientos históricos no sean considerados únicamente como hechos del pasado, sino también como experiencias capaces de transmitir principios y valores aplicables al presente.

Dentro de su trayectoria, también se repasaron algunos de los aportes realizados durante el período en que O’Higgins ejerció como Director Supremo, particularmente aquellos relacionados con la creación y fortalecimiento de instituciones, la educación y la organización de estructuras vinculadas al desarrollo de la República.

Otro de los aspectos abordados fue la relación entre el legado de O’Higgins y la formación dentro de las Fuerzas Armadas. Desde la perspectiva del Ejército, valores como la disciplina, la preparación, el compromiso y el servicio al país continúan formando parte de los principios que orientan la formación de sus integrantes.





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