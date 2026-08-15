GABRIEL BORIC SE REUNIÓ CON INTEGRANTES DEL FRENTE ESTUDIANTIL DE MAGALLANES

El expresidente Gabriel Boric sostuvo un encuentro con integrantes del Frente Estudiantil de Magallanes, en una instancia de conversación e intercambio con jóvenes de la región.

Durante la reunión se compartieron experiencias y reflexiones en torno a los desafíos que enfrenta una nueva generación, además de materias relacionadas con la participación y organización estudiantil.

El encuentro también permitió abordar el compromiso con los asuntos públicos y la participación de las nuevas generaciones en distintos espacios de la sociedad.

La actividad reunió al exmandatario con jóvenes vinculados al Frente Estudiantil de Magallanes, en una jornada centrada en el intercambio de experiencias y conversación sobre temas de interés para el sector estudiantil regional.

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