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14 de agosto de 2026

MAGALLANES FORTALECE LA RESPUESTA OPORTUNA FRENTE AL ATAQUE CEREBROVASCULAR MEDIANTE ESTRATEGIA “ACTIVADOS”

Como parte de esta estrategia, recientemente se realizó una charla dirigida a trabajadores de la oficina de CONAF de la provincia de Última Esperanza, en Puerto Natales.

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En el marco de las acciones regionales de prevención y educación sobre el ataque cerebrovascular (ACV), el sector salud de Magallanes continúa desarrollando la estrategia “ACtiVados”, orientada a fortalecer la capacidad de la comunidad para reconocer los signos de esta emergencia médica y actuar oportunamente.

“En un ataque cerebrovascular el tiempo es muy importante, cada minuto cuenta. Cuando se tapa una arteria, las neuronas comienzan rápidamente a morir por falta de oxígeno y, en los casos más graves, esta pérdida puede alcanzar hasta dos millones de neuronas por minuto. Por eso, es fundamental reconocer los síntomas y actuar a tiempo para lograr un mejor desenlace de la enfermedad”, explicó el referente regional de ACV y neurólogo del Hospital Clínico de Magallanes, Dr. Javier Gaete, impulsor de la iniciativa.

Como parte de esta estrategia, recientemente se realizó una charla dirigida a trabajadores de la oficina de CONAF de la provincia de Última Esperanza, en Puerto Natales. Durante la jornada se abordó qué es un ataque cerebrovascular, cuáles son sus síntomas más habituales, cómo se debe actuar ante su aparición y cuáles son las principales medidas de prevención.

“ACtiVados significa prender, encender y poner en acción. En esta enfermedad, ese concepto es especialmente relevante, porque los ACV pueden provocar la muerte o dejar secuelas de discapacidad. Es necesario que las personas aprendan a reconocer los síntomas y sepan cómo actuar frente a ellos”, señaló el Dr. Javier Gaete.

La actividad también permitió reforzar la importancia de controlar los factores de riesgo asociados a esta patología, entre ellos la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, el tabaquismo, la obesidad, el estrés y la falta de adherencia a los tratamientos indicados. Asimismo, se promovió la adopción de estilos de vida saludables, que incluyan una alimentación equilibrada y actividad física regular.

La estrategia “ACtiVados” contempla capacitaciones dirigidas a instituciones públicas y privadas, con el propósito de expandirse progresivamente a empresas, establecimientos educacionales y otros espacios públicos de las distintas comunas de Magallanes.

El objetivo es construir entornos más preparados, donde las personas puedan reconocer rápidamente una posible emergencia cerebrovascular y solicitar ayuda sin demora, llamando inmediatamente al SAMU, al fono al 131.

El ACV constituye una de las principales causas de muerte y discapacidad en Chile y puede afectar a cualquier persona, independiente de su edad, género u origen. De acuerdo con antecedentes nacionales, una de cada cuatro personas no sabe reconocer ningún síntoma asociado a un ataque cerebrovascular, mientras que solo el 6% identifica sus tres signos principales, parálisis de un lado de la cara, pérdida de fuerza en un brazo y dificultad para hablar o comunicarse.

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