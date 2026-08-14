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14 de agosto de 2026

FOSIS Y DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE CAPACITAN EN TEMAS TRIBUTARIOS A EMPRENDEDORES DE PUNTA ARENAS

​Las personas emprendedoras participaron en un taller para entregar herramientas y orientación en materias tributarias, fundamentales para el proceso de formalización.

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​En el marco de un convenio de colaboración nacional entre el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), se desarrolló una charla dirigida a personas usuarias de los programas de emprendimiento del FOSIS.

 
La instancia tuvo por objetivo entregar información clara y herramientas prácticas sobre materias tributarias, para contribuir a fortalecer los conocimientos de emprendedores y emprendedoras y apoyarlos en sus procesos de formalización, en materias como formalización del emprendimiento, impuestos que afectan a las actividades económicas y tributación de pequeños contribuyentes.

La directora regional del FOSIS, María Teresa Castañón, señaló que: “este tipo de talleres es muy importante puesto que nosotros trabajamos con emprendedores, con personas que se están iniciando y esta capacitación tiene que ver justamente con el tema de la formalización, por lo tanto, a través de esto ellos pueden ver que pueden tener muchas más oportunidades si se formalizan, se les abren muchas puertas y agradecer a la Defensoría del Contribuyente... uno de los mandatos de nuestro presidente José Antonio Kast es justamente mejorar la calidad de vida, mejorar a nuestros emprendedores y que sean el motor de nuestro país y región”.

“Cada uno de los emprendedores que trabajan a través del FOSIS muchos de ellos están iniciándose en lo que es la constitución de una empresa y muchas veces el pago de IVA, impuestos, contribuciones, son temas que de repente cuesta manejarlos y entenderlos cómo funciona, entonces es muy importante que la Defensoría del Contribuyente se haya dado el tiempo de viajar desde Santiago para dar este tipo de charla y esperamos que cada uno de los emprendedores que se está atreviendo pueda ver el resultado en el crecimiento de las empresas que están comenzando”, manifestó el Seremi de Gobierno, Ángel Roa.

 
La actividad estuvo a cargo de los profesionales de la DEDECON del nivel central, Boris Ureta y Javier Mallea, quienes entregaron orientación y respondieron consultas relacionadas con las principales obligaciones y derechos tributarios de los emprendedores.

De esta manera, FOSIS y la Defensoría del Contribuyente buscan acercar información y herramientas a quienes desarrollan actividades económicas, para favorecer una mayor comprensión del sistema tributario y contribuir a una formalización informada y responsable de sus emprendimientos.

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FOSIS DESTACA EL CRECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS QUE FORTALECEN LA ECONOMÍA LOCAL EN PUNTA ARENAS

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