ASUME LA NUEVA DIRECTORA REGIONAL DEL FOSIS EN MAGALLANES

​María Teresa Castañón Silva asumió este 22 de junio como la nueva directora regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, en la región de Magallanes y Antártica Chilena, servicio asociado al Ministerio de Desarrollo Social y Familia.



La nueva autoridad tendrá como principal desafío impulsar las políticas públicas del servicio orientadas al emprendimiento, el apoyo a las familias, la seguridad alimentaria, los proyectos comunitarios, la habitabilidad y la innovación social, con el objetivo de contribuir a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social en la región.

Licenciada en Trabajo Social, María Teresa Castañón, se integra al equipo del FOSIS, con una destacada trayectoria en el ámbito público y social.



La nueva directora regional se ha desempeñado anteriormente como concejala de la comuna de Punta Arenas, en la dirección regional del ex Sernam, como Seremi de Desarrollo Social y Familia y como ex intendenta de la región de Magallanes y Antártica Chilena.



La autoridad destacó que “el primer desafío que tenemos como Servicio es fortalecer la economía de las familias más vulnerables, eso por sobre todas las cosas. Quienes hemos aceptado este desafío queremos construir un Chile con más oportunidades, tal cual lo ha planteado nuestro Presidente José Antonio Kast”.



Este 2026 el FOSIS impulsará los programas sociales que han permitido a miles de emprendedores y familias vulnerables de la región de Magallanes y Antártica Chilena acceder a herramientas y oportunidades para mejorar su calidad de vida.



