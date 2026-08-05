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5 de agosto de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA A CELEBRAR EL DÍA DE LA NIÑEZ CON PLAZA INTERACTIVA

Más de 30 instituciones ofrecerán actividades gratuitas para niños, niñas y sus familias este sábado en la Plaza Muñoz Gamero.

INFANCIA (5)

Una jornada llena de juegos, aprendizaje, deporte y entretención prepara la Municipalidad de Punta Arenas para celebrar el Día de la Niñez, invitando a toda la comunidad a participar de la Plaza Interactiva para la Niñez, que se realizará este sábado 8 de agosto, entre 15:00 y 18:00 horas, en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero.

La actividad, organizada por la Unidad de Infancia y Juventud de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), reunirá a más de 30 instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, que ofrecerán experiencias lúdicas e interactivas para niños y niñas. Además, la programación contempla juegos inflables, pintacaritas, espacios deportivos, concursos, presentaciones artísticas, academias de baile y el esperado regreso del carro alegórico de Asmar, ganador del Carnaval de Invierno 2026, junto a otras sorpresas preparadas especialmente para la ocasión.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta celebración busca transformar nuevamente el principal espacio público de la ciudad en un lugar de encuentro para las familias. "Estamos muy contentos de volver a celebrar el Día de la Niñez con una gran fiesta pensada para las familias de Punta Arenas. Invitamos a todos los niños y niñas, especialmente hasta los 12 o 13 años, a participar de esta plaza interactiva que volverá a llenar de vida nuestra Plaza Muñoz Gamero. Tendremos más de 30 instituciones que prepararon actividades para que los niños jueguen, aprendan, practiquen deporte y conozcan de cerca el trabajo que realizan distintas organizaciones de nuestra comunidad".

El jefe comunal agregó que uno de los principales sellos de esta actividad es que los niños sean protagonistas de cada experiencia. "La idea es que no solo observen, sino que participen activamente. Podrán vestirse, hacer preguntas, descubrir nuevas experiencias y compartir con distintas instituciones, en una dinámica muy similar a un kidzania. Además, volveremos a contar con la presentación del carro alegórico de Asmar, que tanto sorprendió durante el Carnaval de Invierno 2026. Esperamos que sea una gran jornada y, según el pronóstico, el clima nos acompañará, por lo que dejamos cordialmente invitadas a todas las familias a disfrutar de esta actividad gratuita".

Por su parte, la profesional de la Unidad de Infancia y Juventud, Priscila Bravo, extendió la invitación a toda la comunidad y destacó la amplia participación de instituciones. "Queremos invitar a todos los niños, niñas y a sus familias a ser parte de esta celebración. Tendremos más de 30 stands con instituciones públicas y privadas que ofrecerán actividades recreativas y educativas, además de juegos inflables, pintacaritas, concursos y un escenario con distintas presentaciones artísticas. También tendremos la participación del carro alegórico de Asmar y otras sorpresas preparadas especialmente para esta jornada".

La funcionaria municipal agregó que el objetivo de la iniciativa es acercar la institucionalidad a la comunidad a través de experiencias entretenidas y participativas. "Queremos que las familias disfruten juntas, que los niños conozcan de manera cercana el trabajo que realizan distintas instituciones y que vivan una tarde llena de juegos y aprendizaje. Los esperamos este sábado 8 de agosto, desde las 15:00 hasta las 18:00 horas, en la Plaza Muñoz Gamero".

Con el fin de resguardar la seguridad de los asistentes y facilitar el desarrollo de las actividades, durante la jornada se implementará un corte de tránsito en el cuadrante comprendido por las calles Chiloé, José Menéndez, Magallanes y Fagnano. Desde la administración comunal se realizó el llamado a los automovilistas a planificar sus desplazamientos y utilizar vías alternativas mientras se desarrolla la celebración.

Durante la tarde también se desarrollará un programa artístico con concursos, presentaciones de academias de baile integradas por niños, niñas y adolescentes de la comuna, además del show principal y la participación de la Banda de la III Zona Naval; en una celebración que busca promover la participación, la recreación y el encuentro familiar en uno de los espacios públicos más emblemáticos de Punta Arenas.

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