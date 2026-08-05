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5 de agosto de 2026

ORGANISMOS PÚBLICOS IMPULSAN CAPACITACIÓN LABORAL PARA FORTALECER LA REINSERCIÓN SOCIAL EN MAGALLANES

En el marco del Mes de la Reinserción, autoridades regionales reafirmaron su compromiso con la generación de oportunidades de integración social. Durante la jornada, el seremi del Trabajo anunció una iniciativa que permitirá capacitar a jóvenes en electromecánica automotriz y fortalecer sus posibilidades de inserción laboral.

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La Dirección Regional de Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil de Magallanes desarrollaron una jornada de reflexión y diálogo destinada a relevar la reinserción social como un componente esencial de la seguridad pública y la convivencia comunitaria.

La actividad reunió a autoridades, profesionales y representantes de organismos vinculados al sistema de justicia y la reinserción. Durante el encuentro se analizaron programas, herramientas y estrategias para fortalecer la integración social de jóvenes y adultos que cumplen o han cumplido condenas o sanciones y que necesitan oportunidades concretas para desarrollar nuevos proyectos de vida.

La ceremonia contó con la asistencia de la defensora pública regional, Verónica Reyes Cea; el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas Ponce; el seremi de Justicia y Derechos Humanos (s), René Castro Cid; el director regional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, César Montiel Alvarado, y el director regional (s) de Gendarmería de Chile, teniente coronel Edgardo Pérez Casanova. También participaron profesionales y funcionarios que trabajan directamente en los procesos de reinserción de jóvenes y adultos.

Uno de los principales anuncios de la jornada fue realizado por el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas Ponce, quien informó sobre una iniciativa desarrollada junto al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Esta permitirá que jóvenes atendidos por el organismo accedan a capacitación en electromecánica automotriz, fortalezcan sus competencias y mejoren sus posibilidades de incorporación al mundo laboral.

"Desde el sector Trabajo aportamos mediante programas de capacitación y empleabilidad que permiten abrir oportunidades concretas para las personas que buscan integrarse plenamente a la sociedad", señaló la autoridad.

El director regional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, César Montiel Alvarado, agradeció el anuncio y destacó la importancia de confiar en la capacidad de cambio de las personas.

"Quienes trabajamos en reinserción social debemos creer primero en la posibilidad de cambio de las personas. Ese compromiso es el que nos reúne hoy. Más allá de las dificultades que enfrentan muchos jóvenes y adultos, seguimos convencidos de que la reinserción es posible y de que nuestro trabajo contribuye a construir una sociedad más segura e inclusiva", afirmó.

Por su parte, el jefe técnico regional del área de Reinserción Social de Gendarmería, Andrés Astorga Márquez, sostuvo que los resultados de estos procesos dependen también del respaldo que puedan entregar las instituciones y la comunidad.
"Para que los procesos sean exitosos es fundamental articular redes públicas y privadas que acompañen a las personas durante su intervención y también una vez concluida esta", explicó.

El seremi de Justicia y Derechos Humanos (s), René Castro Cid, valoró el trabajo coordinado entre Gendarmería, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y las demás instituciones que intervienen en esta materia.

"Los avances que observamos son resultado del trabajo coordinado entre Gendarmería, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y diversos organismos públicos y privados que contribuyen a generar oportunidades reales de integración para las personas que han cumplido una sanción", indicó.

La defensora pública regional, Verónica Reyes Cea, destacó que los antecedentes presentados durante la jornada demuestran la importancia de mantener y fortalecer las políticas públicas de reinserción.

"Los procesos de reinserción pueden ser exitosos cuando existe un trabajo profesional y comprometido detrás. Ese es un desafío que debe seguir fortaleciéndose tanto en el ámbito juvenil como en el sistema de adultos", manifestó.

Finalmente, el director regional (s) de Gendarmería de Chile, teniente coronel Edgardo Pérez Casanova, valoró la instancia como una oportunidad para intercambiar experiencias y profundizar la colaboración entre las instituciones participantes.

"Esta jornada permitió potenciar el trabajo conjunto que desarrollamos para generar oportunidades reales de integración para las personas sujetas a nuestros programas de intervención", expresó.

La actividad concluyó con el compromiso de continuar fortaleciendo la coordinación entre instituciones públicas, organizaciones privadas y actores de la comunidad. Esta articulación resulta fundamental para ampliar las oportunidades de educación, capacitación y empleo, favorecer la inclusión social, reducir la reincidencia y contribuir a la construcción de comunidades más seguras.


SEREMI VISITA CRS PUNTA ARENAS2

SEREMI DE JUSTICIA RESALTA FUNDAMENTAL APORTE DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL

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