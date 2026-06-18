CASI 2 MIL PERSONAS VIVEN CON AUTISMO EN MAGALLANES: FUNDACIÓN TACAL LLAMA A AVANZAR EN INCLUSIÓN LABORAL DESDE EL RECONOCIMIENTO A LAS OPORTUNIDADES REALES

​Casi 2 mil personas viven dentro del espectro autista en la región de Magallanes , según estimaciones basadas en un estudio publicado en la Revista Chilena de Epidemiología. La cifra refleja una realidad que hoy es más visible que nunca, pero que continúa enfrentando importantes desafíos en ámbitos tan relevantes como la educación, la salud, el empleo y la participación comunitaria.



La conmemoración del Día del Orgullo Autista, este 18 de junio, busca precisamente relevar el valor de la neurodiversidad y promover una mirada basada en el respeto, la aceptación y el reconocimiento de las distintas formas de pensar, aprender, comunicarse y relacionarse.



Sin embargo, la inclusión plena sigue siendo una tarea pendiente. Un reciente estudio sobre neurodiversidad laboral reveló que casi la mitad de las personas neurodivergentes declara haber experimentado situaciones de discriminación, especialmente en contextos educativos y laborales, evidenciando que aún existe una brecha significativa entre los avances normativos y la realidad cotidiana de miles de personas.



Andrea Zondek, presidenta de Fundación TACAL, señala que “las personas autistas no necesitan ser corregidas ni encajar en modelos preestablecidos. Lo que necesitan son entornos accesibles, oportunidades reales y una sociedad que valore la diversidad humana como una fortaleza”.



En este sentido, agregó que “todavía existen muchos prejuicios y desconocimiento. Con frecuencia se pone el foco en las limitaciones y no en las capacidades. Cuando se generan oportunidades, vemos personas comprometidas, talentosas y capaces de aportar nuevas perspectivas que enriquecen los equipos de trabajo y los espacios donde participan”, afirmó Zondek.



Fundación Tacal ha acompañado durante más de cuatro décadas procesos de inclusión laboral en el país y ha contribuido a que más de 3.000 personas con discapacidad accedan a empleos con contrato indefinido. Una de esas experiencias es Pablo Rosales, de 35 años, persona dentro del espectro autista, quien actualmente se desempeña como asistente administrativo contable en Autopista Vespucio Norte.



“Lo que más agradezco es la oportunidad laboral que me brindó TACAL. Me permitió desarrollarme como persona, fortalecer mi autonomía y mis competencias sociales. En lo profesional, me ayudó a descubrir que mis talentos están orientados a áreas como la administración, la contabilidad y las ciencias de la computación. Actualmente estudio para ser analista programador computacional mientras trabajo”, indicó Rosales.



Sobre las barreras para acceder al empleo, Rosales señaló que “en las entrevistas laborales muchas veces se evalúan principalmente las habilidades blandas y sociales, que pueden representar un desafío para algunas personas dentro del espectro autista. También existen barreras relacionadas con los entornos laborales y no todas las pruebas psicométricas están diseñadas considerando las características de las personas dentro del espectro”.



El Día del Orgullo Autista nació impulsado por personas autistas y organizaciones de la sociedad civil para promover una visión positiva de la neurodiversidad y reforzar la idea de que las diferencias neurológicas forman parte de la diversidad humana. En ese contexto, desde TACAL enfatizan que la inclusión laboral continúa siendo uno de los desafíos más relevantes. Si bien cada vez más organizaciones avanzan en políticas de diversidad e inclusión, persisten barreras culturales, sesgos y prejuicios que limitan el acceso a oportunidades para muchas personas autistas y neurodivergentes.



“La inclusión laboral no es un acto de buena voluntad. Es una oportunidad para que las organizaciones incorporen talento, creatividad y nuevas formas de pensar que enriquecen los equipos y mejoran los resultados. La diversidad no solo beneficia a las personas; fortalece a las empresas y contribuye a construir una sociedad más justa”, agregó la presidenta de la fundación.



Sobre Fundación TACAL



Fundación TACAL es una organización chilena sin fines de lucro que desde hace 41 años promueve la inclusión laboral y social de personas con discapacidad. A través de programas de capacitación, intermediación laboral, acompañamiento a empresas y acciones de sensibilización, ha contribuido a que más de 3.000 personas accedan a empleos con contrato indefinido, impulsando oportunidades reales de autonomía, participación y desarrollo.

