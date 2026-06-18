Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

18 de junio de 2026

CASI 2 MIL PERSONAS VIVEN CON AUTISMO EN MAGALLANES: FUNDACIÓN TACAL LLAMA A AVANZAR EN INCLUSIÓN LABORAL DESDE EL RECONOCIMIENTO A LAS OPORTUNIDADES REALES

En el Día del Orgullo Autista, la organización advierte que miles de personas siguen enfrentando barreras para acceder a la educación, el empleo y la participación social, pese a los avances en materia de inclusión y derechos.

orgulloautista

​Casi 2 mil personas viven dentro del espectro autista en la región de Magallanes , según estimaciones basadas en un estudio publicado en la Revista Chilena de Epidemiología. La cifra refleja una realidad que hoy es más visible que nunca, pero que continúa enfrentando importantes desafíos en ámbitos tan relevantes como la educación, la salud, el empleo y la participación comunitaria.

La conmemoración del Día del Orgullo Autista, este 18 de junio, busca precisamente relevar el valor de la neurodiversidad y promover una mirada basada en el respeto, la aceptación y el reconocimiento de las distintas formas de pensar, aprender, comunicarse y relacionarse.

Sin embargo, la inclusión plena sigue siendo una tarea pendiente. Un reciente estudio sobre neurodiversidad laboral reveló que casi la mitad de las personas neurodivergentes declara haber experimentado situaciones de discriminación, especialmente en contextos educativos y laborales, evidenciando que aún existe una brecha significativa entre los avances normativos y la realidad cotidiana de miles de personas.

Andrea Zondek, presidenta de Fundación TACAL, señala que “las personas autistas no necesitan ser corregidas ni encajar en modelos preestablecidos. Lo que necesitan son entornos accesibles, oportunidades reales y una sociedad que valore la diversidad humana como una fortaleza”.

En este sentido, agregó que “todavía existen muchos prejuicios y desconocimiento. Con frecuencia se pone el foco en las limitaciones y no en las capacidades. Cuando se generan oportunidades, vemos personas comprometidas, talentosas y capaces de aportar nuevas perspectivas que enriquecen los equipos de trabajo y los espacios donde participan”, afirmó Zondek.

Fundación Tacal ha acompañado durante más de cuatro décadas procesos de inclusión laboral en el país y ha contribuido a que más de 3.000 personas con discapacidad accedan a empleos con contrato indefinido. Una de esas experiencias es Pablo Rosales, de 35 años, persona dentro del espectro autista, quien actualmente se desempeña como asistente administrativo contable en Autopista Vespucio Norte.

“Lo que más agradezco es la oportunidad laboral que me brindó TACAL. Me permitió desarrollarme como persona, fortalecer mi autonomía y mis competencias sociales. En lo profesional, me ayudó a descubrir que mis talentos están orientados a áreas como la administración, la contabilidad y las ciencias de la computación. Actualmente estudio para ser analista programador computacional mientras trabajo”, indicó Rosales.

Sobre las barreras para acceder al empleo, Rosales señaló que “en las entrevistas laborales muchas veces se evalúan principalmente las habilidades blandas y sociales, que pueden representar un desafío para algunas personas dentro del espectro autista. También existen barreras relacionadas con los entornos laborales y no todas las pruebas psicométricas están diseñadas considerando las características de las personas dentro del espectro”.

El Día del Orgullo Autista nació impulsado por personas autistas y organizaciones de la sociedad civil para promover una visión positiva de la neurodiversidad y reforzar la idea de que las diferencias neurológicas forman parte de la diversidad humana. En ese contexto, desde TACAL enfatizan que la inclusión laboral continúa siendo uno de los desafíos más relevantes. Si bien cada vez más organizaciones avanzan en políticas de diversidad e inclusión, persisten barreras culturales, sesgos y prejuicios que limitan el acceso a oportunidades para muchas personas autistas y neurodivergentes.

“La inclusión laboral no es un acto de buena voluntad. Es una oportunidad para que las organizaciones incorporen talento, creatividad y nuevas formas de pensar que enriquecen los equipos y mejoran los resultados. La diversidad no solo beneficia a las personas; fortalece a las empresas y contribuye a construir una sociedad más justa”, agregó la presidenta de la fundación.

Sobre Fundación TACAL

Fundación TACAL es una organización chilena sin fines de lucro que desde hace 41 años promueve la inclusión laboral y social de personas con discapacidad. A través de programas de capacitación, intermediación laboral, acompañamiento a empresas y acciones de sensibilización, ha contribuido a que más de 3.000 personas accedan a empleos con contrato indefinido, impulsando oportunidades reales de autonomía, participación y desarrollo.

fundaciontacal

PRESIDENTA DE FUNDACIÓN TACAL: “INCLUIR UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD NO ES RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, ES UN DERECHO”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS CLAUSURÓ INMUEBLE UTILIZADO POR EL SERVICIO DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA

Leer Más

La medida se adoptó en la casa ubicada en Av. Jorge Alessandri con 21 de Mayo, tras el vencimiento de los plazos ampliados otorgados para regularizar observaciones vinculadas a seguridad, habitabilidad y recepción definitiva.

La medida se adoptó en la casa ubicada en Av. Jorge Alessandri con 21 de Mayo, tras el vencimiento de los plazos ampliados otorgados para regularizar observaciones vinculadas a seguridad, habitabilidad y recepción definitiva.

MJ 2
nuestrospodcast
reposicionveredas

CERCA DE $2 MIL MILLONES PERMITIRÁN RENOVAR VEREDAS Y ACCESOS VEHICULARES EN SECTORES DE PORVENIR

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
orgulloautista

CASI 2 MIL PERSONAS VIVEN CON AUTISMO EN MAGALLANES: FUNDACIÓN TACAL LLAMA A AVANZAR EN INCLUSIÓN LABORAL DESDE EL RECONOCIMIENTO A LAS OPORTUNIDADES REALES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
karatepuntaarenas

DELEGACIÓN MAGALLÁNICA DESTACA EN LA BECA JAPÓN JKA 2026 Y SUMA IMPORTANTE COSECHA DE MEDALLAS EN PUERTO MONTT

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
GETpescadoresNatales

GOBIERNO EN TERRENO ACERCÓ BENEFICIOS Y SERVICIOS A PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO NATALES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250