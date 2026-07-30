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30 de julio de 2026

MIGUEL CASTILLO DEJARÁ LA GERENCIA GENERAL DE EDELMAG PARA ASUMIR NUEVOS DESAFÍOS EN EL GRUPO CGE

A contar del 1 de septiembre, la Gerencia General será asumida por Guillermo Rojas Álvarez, actual Subdirector de la Regional Norte de CGE.

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Luego de cuatro años al frente de Empresa Eléctrica de Magallanes (EDELMAG), el gerente general Miguel Castillo Quezada dejará su cargo a partir del 31 de agosto para asumir nuevas responsabilidades dentro del grupo CGE.

 
Durante su gestión, la compañía impulsó diversos proyectos orientados a fortalecer su desarrollo, consolidó una nueva estructura organizacional para enfrentar los desafíos del sector y profundizó el relacionamiento con autoridades, comunidades y distintos actores regionales y nacionales, reafirmando el compromiso de EDELMAG con el desarrollo de Magallanes.

 
A contar del 1 de septiembre, la Gerencia General será asumida por Guillermo Rojas Álvarez, actual Subdirector de la Regional Norte de CGE. Ingeniero Civil Eléctrico de profesión, cuenta con una amplia trayectoria en el Grupo CGE, donde ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad.

 
Al respecto, Miguel Castillo señaló:

 
"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que forman parte de EDELMAG. Ha sido un privilegio liderar esta compañía y trabajar junto a equipos altamente comprometidos, empresas colaboradoras, autoridades y organizaciones de la región.

 
Me voy con la satisfacción de haber contribuido, junto a un gran equipo, a impulsar proyectos relevantes para el futuro de la empresa y con la convicción de que EDELMAG seguirá siendo una compañía sólida, cercana a la comunidad y comprometida con entregar un servicio de calidad a los habitantes de Magallanes, tal como lo ha hecho a lo largo de sus 129 años de historia. Estoy seguro que los desafíos que vienen encontrarán a la empresa preparada para seguir creciendo y aportando al desarrollo sostenible de la región."

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