CIENTÍFICOS CREAN LA PRIMERA BASE DE DATOS MULTIMÉTODO PARA ESTUDIAR LOS BLOQUEOS ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTICA

​Un equipo internacional de investigadores presentó el primer conjunto de datos multimétodo sobre bloqueos atmosféricos en la Antártica, que abarca 46 años de información (1979–2024). El recurso, de acceso abierto, constituye un importante avance para comprender los procesos atmosféricos que favorecen eventos climáticos extremos en el continente blanco y evaluar los modelos utilizados para estudiar la evolución futura del clima antártico.



Los bloqueos atmosféricos son situaciones en las que grandes sistemas de alta presión quedan prácticamente estacionarios durante varios días o semanas, desviando las trayectorias normales de las tormentas y alterando el transporte de aire, calor y humedad. En la Antártica, estos fenómenos pueden favorecer olas de calor, intensas precipitaciones, el transporte de aire cálido y húmedo desde latitudes medias, el derretimiento del hielo y cambios en la extensión del hielo marino.



“Los bloqueos atmosféricos actúan como un atasco en la atmósfera, alterando el desplazamiento habitual de los sistemas meteorológicos durante días o incluso semanas. Alrededor de la Antártica y el océano Austral, estos patrones persistentes pueden favorecer eventos extremos, como olas de calor, ríos atmosféricos intensos, nevadas abundantes, deshielo superficial y cambios en el hielo marino”, explica el Dr. Deniz Bozkurt, autor principal de la publicación e investigador del Anillo de Investigación en Ciencia Antártica, ICEMELT, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y encabezado por la Universidad Mayor (UMayor).



A diferencia del hemisferio norte, donde estos sistemas han sido ampliamente estudiados, la Antártica carecía hasta ahora de un registro integrado, abierto y de largo plazo que permitiera comparar distintas metodologías para detectar estos eventos.



Para resolver esta brecha, los investigadores aplicaron siete métodos distintos para identificar bloqueos atmosféricos desde las latitudes subtropicales hasta el polo sur. El producto incluye mapas de bloqueos cada seis horas, catálogos de eventos con información sobre su duración e intensidad, series temporales y climatologías, todos construidos bajo un mismo marco metodológico que permite comparar directamente los resultados entre diferentes técnicas.



Uno de los principales hallazgos del estudio es que no existe un único método capaz de describir completamente los bloqueos atmosféricos en la Antártica. Los métodos basados en la altura geopotencial identifican una gama más amplia de sistemas anticiclónicos, incluyendo eventos que se extienden hacia el interior del continente. En cambio, los métodos basados en vorticidad potencial detectan menos eventos, pero destacan perturbaciones atmosféricas más compactas y dinámicamente coherentes asociadas al vórtice polar.



Cambio climático



La nueva base de datos cobra especial relevancia en un contexto de calentamiento global, debido a que los bloqueos pueden favorecer la llegada de ríos atmosféricos y masas de aire cálido hacia la Antártica. Los registros permitirán explorar cómo podrían cambiar su ubicación, frecuencia y duración en el futuro, y qué significaban esos cambios para las olas de calor, las nevadas intensas, el deshielo superficial y el hielo marino.



“El repositorio también servirá como referencia para evaluar cómo los modelos climáticos representan estos fenómenos, contribuir a reducir incertidumbres y respaldar proyecciones futuras más robustas. Además, permitirá estudiar cómo fenómenos climáticos de gran escala, como El Niño, se conectan con los bloqueos alrededor de la Antártica y cómo estas teleconexiones pueden influir en el tiempo y los eventos extremos en las latitudes medias del hemisferio sur”, concluye el Dr. Bozkurt, también académico del Departamento de Meteorología de la Universidad de Valparaíso (UV) e investigador asociado del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2).



Los datos se encuentran disponibles de manera abierta para la comunidad científica. El artículo científico se encuentra disponible aquí. Más información en www.icemelt.cl

