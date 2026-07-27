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27 de julio de 2026

DEFENSA DE EXSEREMI FABIÁN BARRIENTOS NIEGA DELITO Y ANUNCIA DECLARACIÓN ANTE FISCALÍA

Buenos días región

juan carlos rebolledo

El abogado penalista Juan Carlos Rebolledo, defensor del exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, conversó con Polar Comunicaciones tras la audiencia de control de detención y antes de la declaración solicitada por la defensa ante la Fiscalía Local de Punta Arenas.

El exseremi permanece investigado en el marco de una causa por presunto delito sexual, luego de que el Juzgado de Garantía de Punta Arenas resolviera ampliar su detención hasta el martes 28 de julio, mientras el Ministerio Público reúne nuevos antecedentes.

Durante la entrevista, Rebolledo sostuvo que su representado niega la existencia de un delito y planteó que, desde la perspectiva de la defensa, los hechos se habrían originado en un conflicto posterior entre dos personas adultas que se conocían desde tiempo atrás. Según indicó, existen antecedentes como registros de cámaras, transferencias y el pasaje de viaje que habrían sido incorporados o serán puestos a disposición de la investigación.

El abogado afirmó que, de acuerdo con la versión de su representado, no existió suministro no consentido de sustancias ni una relación sexual forzada. También sostuvo que la defensa cuestionará la interpretación de eventuales peritajes, especialmente respecto de la temporalidad de una posible ingesta de sustancias y de los hechos denunciados.

Rebolledo agregó que, según la versión que expondrá la defensa, su representado habría sido agredido físicamente durante una discusión, situación que también fue denunciada. En ese contexto, señaló que existen lesiones que deberán ser investigadas por el Ministerio Público.

Finalmente, el abogado indicó que Barrientos se encuentra afectado por la exposición pública de aspectos de su vida privada y por las consecuencias personales y laborales que ha tenido el caso. La declaración ante Fiscalía fue solicitada por la defensa como parte de la estrategia para entregar su versión de los hechos.


Javiera Morales

DIPUTADA JAVIERA MORALES PIDE PRONUNCIAMIENTO DEL PRESIDENTE KAST TRAS DETENCIÓN DEL EXSEREMI DE SALUD DE MAGALLANES

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El exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, permanecerá detenido hasta este martes mientras la Fiscalía completa diligencias investigativas antes de la audiencia de formalización por un presunto delito sexual.

El exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, permanecerá detenido hasta este martes mientras la Fiscalía completa diligencias investigativas antes de la audiencia de formalización por un presunto delito sexual.

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