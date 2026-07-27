27 de julio de 2026
CON EXITOSA JORNADA TEÓRICO-PRÁCTICA JUNTO A INIA KAMPENAIKE Y ESTANCIA LAS CHARAS, GANADEROS DE RÍO VERDE SE CAPACITARON EN HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA OVINA
La Ilustre Municipalidad de Río Verde y su alcaldesa Tatiana Vásquez expresaron un profundo agradecimiento al equipo de profesionales del INIA Kampenaike por compartir su conocimiento técnico
Organizada por la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de Río Verde, en alianza con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA Kampenaike) y la Estancia Las Charas, se llevó a cabo con gran éxito la capacitación “Condición corporal, diagnóstico de gestación y alimentación de ovinos, como herramientas para mejora productiva”, orientada a elevar la eficiencia y supervivencia de los corderos en la comuna.
Al respecto, la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, destacó:
"Río Verde constituye un pilar de la tradición y de la identidad patagónica." La ganadería ovina es una actividad económica fundamental para nuestra Comuna; y también el patrimonio cultural, estilo de vida y el motor del desarrollo de las familias ganaderas. Como municipio, nuestro compromiso es entregar innovación y conocimientos que permitan a los vecinos enfrentar de mejor manera los desafíos productivos”.
Trabajo en dos etapas: Teoría y terreno
La jornada se estructuró en dos etapas: una sesión teórica matutina en Ponsomby, a cargo de los profesionales de INIA Raúl Lira y Francisco Sales, sobre condición corporal, ecografía y nutrición; y una fase práctica desarrollada por la tarde en la Estancia Las Charas, donde los participantes aplicaron directamente la palpación lumbar y presenciaron el diagnóstico ecográfico en terreno.
Desde el sector productivo, Omar Oliveros, de Estancia Río Cañadón, señaló:
“Para quienes trabajamos el día a día en el campo, este tipo de jornadas son tremendamente valiosas. Aprender a evaluar bien la condición corporal y ver en terreno la ecografía nos da herramientas reales para tomar mejores decisiones antes de la parición. Agradecemos a la Municipalidad y al INIA por traer esta capacitación directamente a la comuna”.
Por su parte, el investigador de INIA Kampenaike, Francisco Sales, agregó:
“Valoramos enormemente la alianza con la Municipalidad de Río Verde y la alta participación del sector ganadero. Llevar la teoría a la manga y al corral permite que los asistentes comprueben en terreno cómo el diagnóstico temprano cambia la toma de decisiones en el rebaño”.
Agradecimientos y compromiso rural
Al cierre de la jornada, la Ilustre Municipalidad de Río Verde y su alcaldesa Tatiana Vásquez expresaron un profundo agradecimiento al equipo de profesionales del INIA Kampenaike por compartir su conocimiento técnico, a don Roderick Maclean Boyd y la administración de la Estancia Las Charas por abrir sus puertas para la práctica en terreno, y muy especialmente a todos los vecinos y trabajadores ganaderos por su entusiasmo y compromiso con el desarrollo productivo de la comuna.
El exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, permanecerá detenido hasta este martes mientras la Fiscalía completa diligencias investigativas antes de la audiencia de formalización por un presunto delito sexual.
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