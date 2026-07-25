EMOTIVA BAJADA DE ANTORCHAS ILUMINÓ LA NOCHE EN EL CERRO MIRADOR

Con una importante asistencia de público, este sábado 25 de julio se realizó una nueva edición de la tradicional Bajada de Antorchas en el Centro de Ski del Club Andino de Punta Arenas. La actividad comenzó durante la tarde con música en vivo, espacios de alimentación y un ambiente familiar que antecedió al esperado descenso de los esquiadores.

Cerca de las 18:45 horas, decenas de deportistas iniciaron la bajada portando antorchas encendidas, iluminando la pista del Cerro Mirador y ofreciendo un espectáculo que fue seguido por los asistentes desde la base del recinto.

La jornada también contempló las palabras del presidente del Club Andino de Punta Arenas, cerrando una actividad que cada invierno reúne a la comunidad en torno a uno de los eventos más tradicionales de la temporada de nieve en la capital regional.

La Bajada de Antorchas forma parte de las actividades invernales que se desarrollan en el Cerro Mirador y año a año convoca a familias, deportistas y visitantes que disfrutan de esta característica ceremonia sobre la nieve.

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