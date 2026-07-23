CORFO REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL HIDRÓGENO VERDE Y PROYECTA A MAGALLANES COMO PLATAFORMA PARA EL DESARROLLO ANTÁRTICO

Durante una entrevista concedida la mañana de este jueves en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Ignacio Mujica, abordó la continuidad de la estrategia para el hidrógeno verde, el lanzamiento de la hoja de ruta del programa Transforma Antártica, el fortalecimiento del capital humano y el impulso que la corporación busca dar a la innovación y la inteligencia artificial en las empresas del país.

En el marco de su visita a la Región de Magallanes, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Ignacio Mujica, sostuvo que la institución mantendrá su respaldo al desarrollo del hidrógeno verde, pese al término anticipado de uno de los programas tecnológicos vinculados a esta industria, asegurando que el país debe continuar preparándose para aprovechar el potencial que ofrecerá este mercado cuando alcance su madurez.

Durante la conversación, recordó además su vínculo personal con la región, donde vivió entre 2002 y 2003, experiencia que —afirmó— le permitió conocer de cerca el territorio.







"Estoy muy contento de estar acá. Yo viví en esta región el año 2002 y 2003. Tuve la suerte de ser guía de turismo y viví en el Parque Nacional Torres del Paine durante un año... creo que eso también me ayuda un poquito a entender de mejor forma cuáles son las dinámicas de la región."





Hidrógeno verde: la estrategia continúa



Consultado sobre la reorientación de la estrategia de Corfo en materia de hidrógeno verde, Mujica enfatizó que el cierre anticipado del Centro Tecnológico H2V no representa un abandono de esta política pública, sino una adecuación al contexto internacional.







"Nosotros como Corfo creemos que cuando un sector de la economía hace un trabajo colaborativo coordinado, como es el hidrógeno verde... eso definitivamente lo vamos a seguir empujando y eso yo creo que hay que ser muy claro con eso."



Explicó que el escenario mundial todavía no genera las condiciones económicas para acelerar grandes inversiones, aunque insistió en que Chile debe mantenerse preparado.







"Quizá porque los precios del hidrógeno verde a nivel mundial aún no están listos para dar probablemente la decisión que se requiere para inversiones muy importantes, pero eso es hoy, eso puede cambiar en un año, puede cambiar en dos o tres años más y es muy relevante que cuando eso pase, Chile siga preparado para proveer hidrógeno verde del mundo. Nosotros esa oportunidad no la podemos desaprovechar."



En ese contexto, indicó que Corfo mantendrá instrumentos de apoyo para el sector, incluyendo líneas de financiamiento, subsidios para proyectos piloto y un nuevo Fondo de Garantía destinado a facilitar el acceso al financiamiento bancario de iniciativas de inversión.



Capital humano como prioridad



El vicepresidente ejecutivo sostuvo que uno de los principales desafíos actuales es fortalecer las capacidades técnicas y profesionales antes del despegue definitivo de la industria.







"El capital humano definitivamente... las industrias que son relevantes y que tienen alta tecnología como la industria del hidrógeno verde tiene desde soldadores, gente más técnica, hasta la gente con doctorado que tiene que estar haciendo investigación de última línea y nosotros creo que estamos en esos dos mundos y en toda la línea que conecta."



Añadió que la planificación también debe considerar infraestructura logística y coordinación entre el sector público, privado y académico para responder a futuras demandas productivas.



Una hoja de ruta para la Antártica



Otro de los ejes abordados fue el lanzamiento del programa Transforma Antártica, cuya hoja de ruta fue presentada durante la visita de Mujica a Magallanes.

El ejecutivo explicó que se trata de un trabajo con horizonte de siete años, construido mediante mesas de trabajo que reunieron a representantes del sector público, privado, universidades y diversos actores regionales.







"Ayer fue un hito muy bonito... ese lanzamiento de la hoja de ruta lo que nos pone hacia adelante es un proyecto de siete años... esta hoja de ruta se construyó con muchas mesas de trabajo."



El objetivo, señaló, es consolidar a Magallanes como la principal plataforma de acceso al continente blanco, aprovechando el crecimiento sostenido de la actividad científica y del turismo antártico.







"Nosotros sabemos, por ejemplo, que hay más de 20 operaciones científicas que parten desde acá y eso es algo que se tiene que seguir potenciando. Nosotros sabemos que el turismo antártico ha crecido en forma muy importante... hace cuatro o cinco años atrás eran cerca de 70 mil visitantes, hoy son más de 120 mil."



Asimismo, sostuvo que Chile debe aumentar significativamente su participación en esa actividad.







"El turismo antártico en general va a crecer y definitivamente Chile tiene que tomar un porcentaje mucho mayor de eso."





Integrar a las pymes en los encadenamientos productivos



Mujica también destacó la necesidad de fortalecer la conexión entre grandes empresas y proveedores regionales, permitiendo que las pequeñas y medianas empresas participen de los encadenamientos productivos.

Utilizando como ejemplo la industria salmonera, señaló que relaciones comerciales de largo plazo permiten consolidar empresas proveedoras, generar empleo y favorecer la innovación.







"Nosotros necesitamos que estas empresas intermedias que hacen innovación, que quieren mejorar, que están trabajando día a día, puedan incorporar esas mejoras con los productores más grandes y porque a su vez van a ir, entre comillas, arrastrando o traccionando proveedores más pequeños."



Añadió que Corfo busca asumir un rol más activo en la articulación de estas redes empresariales.



Inteligencia artificial y modernización de Corfo



Otro de los anuncios realizados durante la entrevista fue el fortalecimiento del trabajo institucional en inteligencia artificial y gestión de datos.

Mujica explicó que Corfo reorganizó parte de su estructura interna para optimizar el uso de información y simplificar procesos administrativos, permitiendo destinar más tiempo al acompañamiento de emprendedores.







"Hoy día tenemos una oportunidad tremenda con la inteligencia artificial... nosotros manejamos muchos datos de mucha historia, pero creo que lo podemos hacer mejor."



Asimismo, adelantó que durante este año se espera la puesta en marcha de dos centros de supercómputo, uno en Santiago y otro en Valparaíso, destinados a apoyar el desarrollo y testeo de proyectos de inteligencia artificial.

En paralelo, indicó que el uso de nuevas tecnologías será un criterio cada vez más relevante al momento de evaluar iniciativas de emprendimiento.







"Vamos a estar poniendo un ojo especial en incentivar el uso de mayor tecnología en los emprendedores y emprendedoras que son beneficiarios de Corfo."





Turismo de incentivos para reducir la estacionalidad



Finalmente, el vicepresidente ejecutivo planteó que Magallanes tiene una oportunidad para potenciar el turismo durante la temporada baja mediante congresos, seminarios, encuentros científicos y viajes corporativos.







"Hay una oportunidad para particularmente en temporada baja tratar de hacer viajes de incentivo... obtener esa infraestructura que en temporada alta ya está muy desarrollada para tratar de potenciar la temporada baja con turismo de incentivo, por ejemplo, creo que es una tremenda oportunidad."



