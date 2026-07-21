GOBERNADOR FLIES RESPALDA EL MODELO DE ZONA FRANCA Y AFIRMA QUE LA PRÓXIMA CONCESIÓN PERMITIRÁ INTRODUCIR MEJORAS "ES PROBABLEMENTE LA LEY DE EXCEPCIÓN QUE TIENE MAYOR IMPACTO DIRECTO EN LA COMUNIDAD"

El gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies Añón, abordó esta mañana los principales proyectos estratégicos que impulsa el Gobierno Regional durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que repasó los resultados de su reciente cuenta pública, analizó la relación con el Gobierno central, entregó novedades sobre el Plan de Zonas Extremas y la infraestructura portuaria, además de referirse al futuro de la Zona Franca.

Al comenzar la conversación, Flies expresó su solidaridad con las regiones afectadas por el reciente sistema frontal que impactó al país.







"Mis primeras palabras de solidaridad con los habitantes y nuestros hermanos chilenos en Atacama, en Coquimbo, en Valparaíso, en las regiones del sur que también estuvieron la semana pasada afectadas por el temporal. Y desearles que ojalá se estabilice un poquito el clima (...). Así que nuestro abrazo a las regiones del norte que nos la están pasando bien con este impacto climático".





Balance de la cuenta pública



Respecto de la cuenta pública realizada el pasado 14 de julio, el gobernador explicó que la fecha fue escogida por coincidir con el quinto aniversario de la instalación de los gobiernos regionales electos democráticamente, resaltando el creciente protagonismo que estas instituciones han adquirido.







"Hoy día, cuando tú ves en el norte que las voces autorizadas desde el punto de vista de lo que pasa en el territorio son los gobiernos regionales, son los gobernadores con su equipo. Entre otras muchas cosas, demuestra el impacto que tiene hoy día los gobiernos regionales para la gente".



Flies sostuvo que actualmente resulta difícil encontrar iniciativas de relevancia en Magallanes que no cuenten con financiamiento o participación del Gobierno Regional.







"No hay obra en la región, no hay acción en la región, muy pocas que no tenga que ver el Gobierno Regional y la acción que hemos hecho en conjunto con los consejeros regionales".



Entre los principales avances mencionó inversiones en infraestructura portuaria, salud, vivienda, caminos, bibliotecas públicas, seguridad, iluminación urbana y programas sociales, destacando además el apoyo a sectores rurales.







"Hasta el día de hoy el Gobierno Regional está a cargo de los sectores periurbanos de limpiar fosas (...) ¿Quién limpia la fosa? Es un proyecto especial del Gobierno Regional en el ámbito de urgencia (...). Es el único Gobierno Regional en Chile que limpia fosas".



Asimismo, destacó el programa regional de apoyo al Sistema Nacional de Cuidados.







"El pilotaje real de llevar esa ley concretamente a hechos se está haciendo en Magallanes con fondos del Gobierno Regional, más de 2.000 millones para ponerlos a disposición del cuidado de las personas postradas (...) y también el cuidado de los cuidadores".





Nueva infraestructura para el puerto de Punta Arenas



Uno de los anuncios realizados durante la entrevista fue la aprobación de las bases de licitación para el futuro recinto de recepción de pasajeros del Muelle Prat.

Según explicó, el proyecto contempla una inversión cercana a los $8 mil millones y permitirá mejorar la atención de cruceros internacionales, además de transformarse en un espacio para actividades ciudadanas durante la temporada baja.







"Ayer tuvimos la aprobación de las bases de licitación del nuevo recinto de recepción de pasajeros del Muelle Prat (...) es una inversión de cerca de 8.000 millones de pesos que, aparte de ser la puerta de entrada (...) va a ser el centro de recepción de los pasajeros que vienen en los buques, pero fuera de temporada (...) va a estar a disposición, por ejemplo, para convenciones, para eventos y para trabajar con la comunidad".



La autoridad agregó que esta iniciativa se complementará con la recuperación del borde costero sur y la integración del puerto con la ciudad.



Relación con el Gobierno central



Consultado sobre el inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast y el rol de los gobiernos regionales, Flies afirmó que, pese a las diferencias existentes respecto del proceso de descentralización, la relación institucional ha sido positiva.







"Personalmente y junto con los gobernadores (...) hemos notado una deferencia y un respeto absoluto a la figura democrática (...) de los gobiernos regionales".



Indicó además que durante las primeras semanas de gobierno se han sostenido reuniones con el Presidente y distintos ministros para abordar materias como crecimiento económico, seguridad, empleo y presupuesto.







"Si el Gobierno de Chile quiere poner énfasis en el crecimiento, el crecimiento no está en Santiago, el crecimiento está en sus regiones (...) tiene que trabajar y estrechar las relaciones con los gobiernos regionales".



En materia laboral, anunció que el Gobierno Regional busca complementar los subsidios nacionales para fomentar la contratación.







"Por cada subsidio de trabajo que ponga el Gobierno central, los gobiernos regionales pueden ser capaces de colocar uno (...) podríamos impactar por lo menos en un 1% el desempleo en la región de Magallanes. Eso significa (...) más de 600 o 700 empleos que van a estar subsidiados uno a uno".





Plan de Zonas Extremas



Respecto del financiamiento del Plan de Zonas Extremas (PEDZE), Flies señaló que ya comenzaron a destrabarse los recursos comprometidos para este año, permitiendo dar continuidad a iniciativas de gran envergadura.

Entre ellas mencionó el camino Porvenir-Manantiales, el puerto de Puerto Williams, la Biblioteca y Archivo Regional y nuevos proyectos destinados a reducir listas de espera en salud.

Sobre este último punto, sostuvo que Magallanes podría transformarse en un modelo nacional.







"La única región por volumen y por recursos que está colocando el Gobierno Regional que podría efectivamente identificar esa brecha que nos falta de atención de especialidad (...) es la región de Magallanes".





Defensa del desarrollo portuario



El gobernador también abordó la revisión del crédito internacional destinado a ampliar la infraestructura de la Empresa Portuaria Austral (EPA), señalando que espera que el proyecto continúe avanzando pese a las restricciones presupuestarias nacionales.







"Nosotros esperamos que ojalá ese proyecto se mantenga con el ánimo, la fuerza, entendiendo que puede haber (...) una restricción presupuestaria (...) lo que me preocupa a mí como gobernador es que en la región de Magallanes le vaya bien y aquellos proyectos que cambian la condición de la región, como una extensión, una duplicación del muelle, son muy importantes".





Zona Franca



En la parte final de la entrevista, Flies respaldó el actual sistema de Zona Franca, aunque reconoció que la próxima licitación representa una oportunidad para introducir mejoras.







"Todos los convenios son perfectibles y, sin lugar a duda, probablemente este convenio se va a mejorar en las condiciones que tiene hoy día".



Explicó que el proceso licitatorio corresponde al Ministerio de Hacienda y no al Gobierno Regional, aunque aseguró que desde Magallanes se han planteado propuestas para fortalecer el componente industrial, comercial y de servicios.







"Queremos sumar comercial, industrial y servicios, y eso abre nuevamente, en la medida que tú sumas mayores capacidades en la Zona Franca, cientos de trabajos más para la región y también mayores ingresos para la región".



Finalmente, hizo un llamado a debatir el futuro del sistema con fundamentos técnicos.







"Hay que tener cuidado con las opiniones (...) todos los modelos son perfectibles, pero siempre digo, tengamos cuidado con los comentarios porque cosas que funcionan relativamente bien, por querer muchas veces la perfección, echamos a perder las cosas por creatividad no fundamentada. Cada paso que se dé, como hay trabajo e inversión detrás de eso, se tiene que hacer con mucha seriedad".



