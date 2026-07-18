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18 de julio de 2026

FALLECE CABO PRIMERO DE CARABINEROS TRAS RESULTAR HERIDO EN PROCEDIMIENTO EN VALDIVIA

​Marcos Javier Cosme Barquero, de 32 años, participaba en el cumplimiento de una orden judicial vinculada a la investigación por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín Caniumil. Carabineros destacó su trayectoria de más de 13 años en la institución.

CABO FALLECIDO EN LA ARAUCANÍA (2)

Carabineros de Chile informó el fallecimiento del cabo primero Marcos Javier Cosme Barquero, de 32 años, quien resultó gravemente herido mientras participaba en el cumplimiento de una orden judicial en el marco de la investigación por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín Caniumil. La institución expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del funcionario.

Según detalló Carabineros, Cosme Barquero ingresó a la institución el 16 de enero de 2013 y acumulaba 13 años y cinco meses de servicio. Tras egresar del Grupo de Formación "Valdivia", fue destinado al Retén Pampa Alegre, dependiente de la Tercera Comisaría de Osorno. En 2019 se especializó en el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y, al año siguiente, fue destinado al GOPE Araucanía, unidad en la que permanecía hasta su fallecimiento.

La institución destacó que el cabo primero registraba diez felicitaciones en su hoja de vida, entre ellas por su participación en la captura de los responsables del homicidio de los denominados "Héroes de Arauco", además de rescates en alta montaña y en ríos, y por representar a Carabineros en competencias de triatlón.

Carabineros informó además que el funcionario era casado con una integrante de la institución y señaló que su fallecimiento enluta a la policía uniformada. En su declaración pública, la institución destacó que Marcos Javier Cosme Barquero perdió la vida en cumplimiento del deber durante un procedimiento policial.



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