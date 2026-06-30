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30 de junio de 2026

COMISIONADOS DE LA PDI DESTACARON SU LABOR SOCIAL Y EL MONOLITO DE HERMANDAD CON CARABINEROS EN PUNTA ARENAS

Conexión PDI

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La labor social y comunitaria desarrollada por el Círculo de Comisionados de la Policía de Investigaciones fue abordada en una nueva edición de Conexión PDI, conducida en esta oportunidad por Juan Antonio Bustamante en Polar Comunicaciones. Los invitados fueron Mario Rivera Araya, director del Círculo de Comisionados de Punta Arenas, y Pedro Sandoval Carvacho, integrante de la organización.

Durante el programa, los invitados explicaron que el círculo está conformado por profesionales y técnicos motivados por colaborar con la misión institucional de la PDI y fortalecer su vinculación con la comunidad. Su trabajo contempla el apoyo a organizaciones sociales y la coordinación de iniciativas destinadas a personas que requieren acompañamiento en la Región de Magallanes.

Uno de los principales hitos comentados fue la inauguración de un monolito y una placa conmemorativa que simbolizan la hermandad, el respeto y la cooperación entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. La iniciativa fue impulsada regionalmente por el Círculo de Alguaciles de Carabineros y los Comisionados de la PDI.

El monumento se encuentra emplazado en Avenida Bulnes, junto al busto del teniente Hernán Merino Correa. La ceremonia contó con autoridades regionales, representantes de ambas policías, integrantes de las organizaciones impulsoras y delegaciones institucionales. Tras el descubrimiento de la placa, el capellán de la PDI, Fredy Subiabre Matiacha, realizó su bendición.

En la actividad, Enrique Marchant Leyton, presidente del Círculo de Alguaciles de Carabineros en Magallanes, y Mario Rivera Araya destacaron la vocación de servicio y el trabajo que ambas instituciones realizan diariamente en beneficio de la ciudadanía. El general Marco Alvarado Díaz y el prefecto inspector Carlos Vásquez Palma también relevaron el valor de este símbolo permanente de unidad y colaboración policial.

La entrevista se realizó además en el marco del Día del Comisionado, jornada en la que se incorporaron oficialmente Jorge Cabezas Arcos, Mario Mayorga Ortega y Pedro Sandoval Carvacho. Asimismo, se reconoció la trayectoria de Victorio Salazar Beich, quien ha mantenido durante más de dos décadas un compromiso permanente con la institución y sus actividades comunitarias.

En Conexión PDI también se recordó el reconocimiento entregado por los comisionados al comisario Eduardo Ramírez Torres, de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Punta Arenas, y a la asistente técnica Gabriela Vázquez Farfán, de la Oficina de Análisis Criminal, por su profesionalismo, vocación de servicio y cualidades humanas.




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