SEREMI DE LAS CULTURAS AMPLÍA PLAZO DE POSTULACIÓN A PREMIOS REGIONALES DE CULTURA 2026

​Hasta el 28 de agosto de 2026 se amplió el plazo de postulación a los "Premios Regionales de Arte, Cultura y Patrimonio 2026", que otorga la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes y de la Antártica Chilena.



Este certamen, enmarcado en el programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional (FICR), tiene el propósito de reconocer la obra y trayectoria de chilenos y chilenas que han desarrollado iniciativas significativas para el rescate y fortalecimiento de la identidad regional. Destaca por su enfoque ciudadano, ya que el espíritu del premio es que sean terceras personas, instituciones u organizaciones quienes propongan a los candidatos que mantienen viva la cultura local en cada una de las comunidades de la zona austral.



"Esta extensión busca ampliar la participación y dar más oportunidades para que más personas, colectivos o iniciativas culturales de la región sean reconocidas. Es fundamental recordar que este es un premio donde es la ciudadanía quien propone a los candidatos y candidatas. Valoramos la riqueza de nuestra comunidad cultural regional y hacemos una invitación a que presenten a quienes enriquecen nuestra identidad", destacó el seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido.



La convocatoria reconocerá a un total de diez personas naturales o jurídicas. Las postulaciones se dividen en cuatro categorías: Cultores de patrimonio inmaterial; Organizaciones comunitarias de carácter cultural-artístico; Artistas u organizaciones emergentes; y Trayectoria a gestores o artistas por la promoción y difusión de la memoria histórica, los derechos humanos y la visibilización de las mujeres como sujetas de derechos. Cada ganador recibirá un estímulo económico de $1.000.000 (un millón de pesos).



El proceso de presentación de candidatos se realiza de manera 100% digital. Las bases y la ficha de postulación están disponibles para su descarga en el sitio web institucional: www.cultura.gob.cl/magallanes​



