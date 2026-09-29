“ES UNA PATUDEZ TREMENDA”: BIANCHI ARREMETE CONTRA OFENSIVA DE MILEI Y RESPALDA NEGOCIOS DE PUNTA ARENAS CON LAS MALVINAS

“ Es una patudez tremenda que los argentinos pretendan que nosotros, porque ellos tienen una disputa, una causa, de la cual incluso podemos nosotros acompañarlos, nos vengan a colocar condiciones ”.

Con esas palabras, el senador por Magallanes Karim Bianchi (Ind.) cuestionó las críticas provenientes de Argentina al acercamiento comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, y defendió que la región pueda establecer vínculos económicos con el archipiélago.

El parlamentario planteó que el respaldo chileno al reclamo argentino por la soberanía de las islas constituye un asunto distinto de las oportunidades comerciales que pueda explorar la zona austral, y que no debería traducirse en restricciones para las relaciones económicas que Chile establezca con Reino Unido o con las islas.

“Nosotros somos una zona de ganado ovino, eso llegó de las Malvinas o de las Falkland, así se formó esta gran industria de Magallanes, y nosotros podemos tener una visión, una colaboración, reivindicar la causa argentina, pero eso no tiene nada que ver con que Magallanes busque hacer negocios con otros países”, sostuvo en entrevista con Vía Pública, de 24 Horas.

Al respecto, cuestionó que el país vecino pretenda establecer condiciones sobre las relaciones comerciales que desarrolla Chile con el territorio administrado por Reino Unido.

“ Acaso si nosotros tuviéramos un problema con otro país, no sé, si tuviéramos un problema con Bolivia, ¿Argentina va a dejar de hacer negocios con Bolivia? ”, planteó.

“Negocios son negocios”

El parlamentario vinculó su postura con las necesidades económicas de Magallanes y la búsqueda de nuevos mercados para la actividad productiva regional.

“Magallanes además es una zona que necesita, como todo el país hoy día, de recursos, necesita de movilizar hoy día más industrias, más negocios”, enfatizó.

Desde esa perspectiva, remarcó que una eventual relación comercial con las islas del Atlántico Sur no debería interpretarse como un cambio en la posición chilena sobre la disputa territorial.

“Si tenemos una alianza con las Malvinas, perfecto sea, negocios son negocios, no estamos haciendo nada ilegal, no estamos tampoco faltando a nada, esto es una materia comercial, y los problemas políticos que tenga Inglaterra con Argentina, nosotros lo miramos desde el lado histórico, pero no somos parte de ella”, manifestó.

Horas antes de sus declaraciones, el gobierno de Javier Milei denunció operaciones aéreas entre las Islas Malvinas y la capital de Magallanes realizadas por la empresa británica Thales UK Limited, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido, y afirmó que se efectuaron sin autorización de las autoridades argentinas.

A partir de esa denuncia, Buenos Aires anunció el inicio de procedimientos sancionatorios y denuncias penales, además de gestiones diplomáticas.

“Magallanes necesita progreso”

Consultado por la posibilidad de que el intercambio comercial entre Punta Arenas y las islas vulnere los compromisos asumidos por Chile frente a Argentina, Bianchi manifestó su respaldo a los dichos realizados por el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien había abordado públicamente la relación de Chile con Reino Unido.

“No me parece una cosa apoyar la reivindicación que tengan ellos, que además yo no sé a nombre de quién pueda hablar el Presidente Kast, es el Presidente de la República, pero no sé si es una reivindicación que el pueblo chileno o Magallanes esté haciendo”, señaló.

En la misma línea, el representante de la Cámara Alta marcó una diferencia entre el respaldo diplomático que Chile ha expresado hacia el reclamo argentino y los intereses comerciales de la Región de Magallanes.

“ Magallanes necesita progreso, y el progreso lo va a hacer con relaciones comerciales que no tienen que ver con lo que se sienten en la mesa a conversar el Presidente Milei con el Presidente Kast ”, afirmó.

La posición del gobierno chileno

Cabe señalar que el canciller Francisco Pérez Mackenna reafirmó la posición oficial de Chile respecto de la disputa por las islas durante la interpelación que enfrentó este lunes en la Cámara de Diputados.

La precisión del ministro ocurrió después de las declaraciones de su par de Defensa en Radio Polar de Punta Arenas, en que afirmó que Chile respalda la pretensión argentina, pero agregó que existe una “situación de hecho” debido a que Reino Unido ejerce soberanía sobre las islas desde hace 200 años.

Posteriormente, Barros abordó nuevamente la controversia y descartó que sus declaraciones representaran un cambio en la política exterior chilena.

En este escenario, Bianchi expresó que “yo no creo que haya dos posiciones. Puede haber dos hechos que se pueden mirar con recelo, pero por lo menos, si me preguntan a mí mi posición, yo soy primero magallánico”.

“Por tanto, yo defiendo los intereses de la Región de Magallanes y me parece que es positivo que haga comercio con Inglaterra o las Falkland o las Malvinas”, concluyó.

Fuente: latercera.com

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