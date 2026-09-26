DEDECON HA CAPACITADO A MÁS DE MIL EMPRENDEDORES FOSIS DURANTE 2026

Más de mil personas que forman parte de los programas del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) han sido capacitadas durante 2026 por profesionales de la Defensoría del Contribuyente (DEDECON), en materias relacionadas con educación tributaria, formalización e inicio de actividades, entre otras. Desde el comienzo de esta alianza, en 2024, un total de 5.775 personas han participado en estas capacitaciones.

El trabajo conjunto contempla contenidos sobre formalización, iniciación de actividades, regímenes tributarios, emisión de documentos, cumplimiento de obligaciones y derechos de los contribuyentes. Las actividades están dirigidas a emprendedores y emprendedoras de distintas regiones del país que participan en los programas de FOSIS.

El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, destacó la continuidad del trabajo con FOSIS y señaló que durante este año ya se ha capacitado a más de mil contribuyentes en distintos temas tributarios. También planteó la posibilidad de ampliar estas actividades a ejecutores de programas, con el objetivo de que puedan apoyar como intermediadores en materias de educación tributaria.

Por su parte, el director nacional (s) del FOSIS, Javier Díaz, señaló que estas capacitaciones entregan herramientas para abordar materias como la formalización y el cumplimiento tributario. La iniciativa también contempla el acceso al Aula Virtual de Educación Tributaria de la DEDECON, plataforma gratuita que permite capacitarse de manera online.

Las actividades buscan que quienes están iniciando o consolidando un emprendimiento conozcan sus obligaciones y derechos como contribuyentes, además de las herramientas disponibles ante dificultades con la administración tributaria. Entre las materias abordadas se encuentra la emisión de documentos tributarios, la elección de regímenes y el cumplimiento oportuno de las obligaciones.

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