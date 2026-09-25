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25 de septiembre de 2026

DICKIES ANUNCIA VENTA ESPECIAL DOS POR UNO EN ZONA AUSTRAL DE PUNTA ARENAS

Almorzando con Checho

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La reconocida marca internacional de vestuario Dickies anunció una inédita venta especial con formato dos por uno en Punta Arenas. El evento se llevará a cabo en la sala principal de Zona Austral, ubicada frente a la pista de patinaje, para ofrecer a la comunidad de la región de Magallanes acceso a ropa de alta durabilidad, incluyendo vestuario clínico, de trabajo y urbano para toda la familia.

Francisco Muñoz, representante local de la marca, explicó en el programa "Almorzando con Checho", que esta iniciativa es una experiencia piloto, ya que tradicionalmente no realizan liquidaciones estacionales. Detalló que se trata de artículos seleccionados, donde los clientes podrán combinar libremente distintas prendas y líneas, pagando únicamente el producto que tenga el mayor valor en la caja.

La promoción estará disponible durante cuatro días continuos, desde el domingo 27 hasta el miércoles 30 de este mes. El domingo la atención al público será de 10:30 a 19:30 horas, mientras que de lunes a miércoles el recinto extenderá su horario hasta las 20:00 horas, facilitando la asistencia de quienes buscan renovar sus prendas tras la jornada laboral.

Durante la entrevista en Polar Comunicaciones, Muñoz aclaró que el módulo central 34-35 seguirá operando con total normalidad para no afectar a los clientes habituales. Esta venta representa una gran oportunidad en Magallanes, donde la marca cuenta con fieles consumidores que priorizan la resistencia y calidad textil para hacer frente a las condiciones climáticas de la zona


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