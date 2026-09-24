ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL SAG DESTACA AUMENTO DE DOTACIÓN FRONTERIZA Y MEJORAS LABORALES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

La presidenta de la Asociación de Funcionarios del SAG en la región de Magallanes, Karina Latorre, abordó los recientes avances operativos y sindicales de la institución en la zona. Durante su participación en el programa La voz de la ANEF, la dirigenta relevó la importancia de las labores en terreno y las gestiones logradas para apoyar a los trabajadores que se desempeñan en las distintas áreas extremas del territorio austral.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue el aumento de dotación en los pasos fronterizos de San Sebastián e Integración Austral, en Tierra del Fuego. Latorre explicó que la llegada de nuevos profesionales y técnicos ha permitido sostener la atención ininterrumpida sin sobrecargar a los equipos, facilitando además la necesaria conciliación familiar y los tiempos de descanso de los funcionarios desplegados.

Asimismo, la representante gremial detalló el trabajo científico que desarrollan en el laboratorio regional ubicado en Punta Arenas, fundamental para el análisis de exportaciones y la identificación de malezas. En esta misma línea de apoyo a las bases, valoró las gestiones administrativas que recientemente lograron solucionar problemas de calefacción para los trabajadores del servicio que operan en la apartada localidad de Puerto Williams.

Finalmente, en el espacio informativo emitido a través de las distintas plataformas de Polar Comunicaciones, la dirigenta destacó una inédita ceremonia impulsada por la asociación para reconocer los años de trayectoria de sus afiliados. La iniciativa buscó entregar un gesto de valoración humana y cercanía a quienes dedican su vida profesional al servicio público y al resguardo silvoagropecuario de la región.

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