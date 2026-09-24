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24 de septiembre de 2026

GENERAL RAMÍREZ DESTACA CONDICIONES DE MAGALLANES PARA EL ENTRENAMIENTO DE TRIPULACIONES DE LA FACH “LA REGIÓN TIENE CARACTERÍSTICAS ÚNICAS Y AHÍ RADICA LA IMPORTANCIA DE ENTRENARSE EN ESTA ZONA”

​El Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi, destacó el valor que ofrecen las condiciones geográficas y meteorológicas de Magallanes para la preparación de las tripulaciones de la Fuerza Aérea de Chile, tras el despliegue de F-16 Block 50 a Punta Arenas.

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El lunes 21 de septiembre, la llegada de los F-16 Block 50 a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena dio un giro especial a la rutina de Punta Arenas y Porvenir, convirtiéndose rápidamente en uno de los temas más comentados por la comunidad.


Numerosas personas llegaron hasta distintos sectores de la costanera para observar el paso de los cazas sobre el Estrecho de Magallanes. Junto a ellos también pudo ser observada una aeronave KC-135 del Grupo de Aviación N°10, que previamente había proporcionado Reabastecimiento en Vuelo durante el traslado de los F-16 hacia el extremo austral. Cámaras y teléfonos celulares apuntaron al cielo para registrar un sobrevuelo que no pasó inadvertido.


Fotografías y videos comenzaron rápidamente a circular por redes sociales, donde vecinos y aficionados compartieron sus registros desde distintos puntos de Punta Arenas y Porvenir. La presencia de las aeronaves generó expectación y acercó, de una manera poco habitual, el entrenamiento de la Fuerza Aérea de Chile a la comunidad magallánica.


Detrás de este despliegue existe, sin embargo, un objetivo concreto: preparar a las tripulaciones para operar en escenarios geográficos y meteorológicos diferentes.


Así lo explicó el Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi, quien destacó las características que ofrece el extremo austral para este tipo de instrucción. “La región tiene características únicas, tanto meteorológicas como geográficas, y ahí radica la importancia de que las tripulaciones, tanto aéreas como terrestres, se entrenen en esta zona”, señaló.


Los F-16 Block 50 pertenecen al Grupo de Aviación N°3, con asiento en la Base Aérea Los Cóndores, en Iquique, y se encuentran desplegados en la Base Aérea Chabunco como parte del programa anual de instrucción de las tripulaciones aéreas de la Institución.


El General Ramírez explicó que el actual despliegue forma parte de una planificación que permite trasladar aeronaves y tripulaciones entre distintas zonas del país, aprovechando las características propias del poder aéreo.


“El poder aéreo tiene características únicas, como son la velocidad y el alcance. Así como material aéreo de combate de esta Brigada se desplegó a la Iª Brigada Aérea, en Iquique, para realizar entrenamientos y participar del ejercicio multinacional y multidominio Salitre 2026, ahora le corresponde al Grupo de Aviación N°3 venir a esta región como parte del plan de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Chile para sus tripulaciones”, sostuvo.


Durante su permanencia en Magallanes, los F-16 compartirán jornadas de instrucción con los F-5 Tigre III del Grupo de Aviación N°12, perteneciente a la IVª Brigada Aérea, permitiendo que tripulaciones provenientes del norte y del extremo sur del país operen en un mismo escenario de entrenamiento.


Más allá de la presencia de los F-16, la instrucción pone el foco en las personas que operan y apoyan estos medios. Para la IVª Brigada Aérea, recibir aeronaves y tripulaciones provenientes de otras zonas del país permite integrar capacidades y preparar al personal en condiciones distintas a aquellas en las que habitualmente desarrolla sus funciones.


Así, el escenario austral se convierte en un espacio especialmente valioso para el entrenamiento de la aviación de combate de la Fuerza Aérea de Chile, precisamente por aquellas condiciones geográficas y meteorológicas que, como destacó el General Ramírez, distinguen a Magallanes y contribuyen a la preparación de sus tripulaciones.

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