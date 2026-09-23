DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME VALORA ANUNCIO DE FERIADO REGIONAL PARA MAGALLANES EL 21 DE SEPTIEMBRE Y DESTACA QUE EL PRESIDENTE KAST ESCUCHÓ A LA REGIÓN

El diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme (REP), manifestó su satisfacción ante el anuncio del ministro Claudio Alvarado, quien confirmó que a partir del próximo año el 21 de septiembre será feriado regional en conmemoración de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes. El parlamentario destacó que la medida responde directamente a una solicitud formal planteada personalmente al Presidente José Antonio Kast hace algunas semanas, durante un trayecto en el vuelo presidencial hacia Punta Arenas, gestión que lideró de manera conjunta con el senador Alejandro Kusanovic.



"Hoy puedo decir con claridad que el Presidente escuchó a Magallanes. Mientras algunos prometieron y no cumplieron, este gobierno acogió una solicitud concreta de nuestra región y avanzó en una medida que fortalece nuestra identidad, nuestra historia y nuestra soberanía", enfatizó el legislador.



“El 21 de septiembre no es una fecha cualquiera para los magallánicos. Es el día en que Chile afirmó su presencia en el Estrecho de Magallanes, y por eso debe ser reconocido con la importancia que merece", concluyó con orgullo Riquelme.



Finalmente, el representante de Magallanes reafirmó su compromiso legislativo y territorial, asegurando que continuará trabajando activamente para que la región mantenga el lugar preponderante que le corresponde tanto en la historia como en el desarrollo futuro de Chile.



