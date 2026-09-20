SERVEL DENUNCIARÁ A 3.760.261 ELECTORES POR NO VOTAR EN LA ELECCIÓN DE 2025

Un total de 3.760.261 electores serán denunciados por el Servicio Electoral (Servel) ante los juzgados de policía local por no haber votado en la elección presidencial y parlamentaria de 2025. La cifra fue confirmada por el director del organismo, Raúl García, durante una exposición ante la cuarta subcomisión mixta de Presupuestos.

El director del Servel explicó que el organismo tiene por mandato legal la obligación de denunciar a quienes no sufragaron. Para determinar quiénes corresponden a este grupo, el Servicio debe realizar previamente un proceso de captura de información de los padrones electorales utilizados en las mesas de votación.

Según explicó García, este procedimiento permite identificar de manera individual a los electores que no registraron su sufragio en los comicios de 2025 y cumplir posteriormente con la obligación legal de efectuar las denuncias.

Las causas derivadas por el Servel serán tramitadas por los juzgados de policía local correspondientes. La cifra de 3.760.261 corresponde al número definitivo de electores que el organismo denunciará por no haber votado en la elección del año pasado.

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