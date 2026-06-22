PARTIDO CRISTIANO DE CHILE BUSCA CONSOLIDAR SU INSCRIPCIÓN EN MAGALLANES Y LLAMA A REUNIR MÁS DE 550 FIRMAS

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la coordinadora del Partido Cristiano de Chile en Magallanes, Javiera Calvo Rifo, explicó el proceso de conformación de la colectividad en la región y aseguró que la nueva tienda política representa la continuidad del extinto Partido Social Cristiano, manteniendo sus principios y líneas programáticas.

Durante la conversación, Calvo recordó que la disolución del Partido Social Cristiano se produjo tras no alcanzar el 5% de los votos exigidos por la ley, obteniendo un 4,6% en la región. Sin embargo, señaló que el trabajo para reorganizarse comenzó inmediatamente.

“Efectivamente es la continuación del Partido Social Cristiano”, afirmó, agregando que el cambio de nombre responde únicamente a exigencias del Servicio Electoral. “Se mantiene el espíritu, se mantiene la misión, los mismos temas a defender a nivel del debate político”, sostuvo.

La dirigenta explicó que actualmente la colectividad ya cuenta con las regiones del Biobío, La Araucanía y Ñuble inscritas, por lo que ahora el desafío es lograr la constitución nacional. En Magallanes, la meta es reunir alrededor de 550 afiliaciones para asegurar el mínimo requerido.

“Hoy día estamos volviendo a hacer el llamado a aquellos que estuvieran inscritas en el Partido Social Cristiano que se puedan reinscribir y ser parte también con más fuerza ahora del Partido Cristiano de Chile”, indicó.

Calvo destacó que la colectividad mantiene como pilares la defensa de la vida, la familia, la niñez, la libertad, la seguridad y el respeto a las autoridades. Asimismo, señaló que existe la aspiración de obtener representación democrática en la región en futuras elecciones.

Respecto al trabajo territorial, la coordinadora reconoció que las redes sociales han estado “un poco al debe”, aunque aseguró que se encuentran retomando el despliegue tras el lanzamiento nacional realizado hace tres semanas en el ex Congreso Nacional, instancia en la que participaron representantes de Magallanes.

“Ahora más personas están interesadas, personas que a lo mejor se mantuvieron en una línea más pasiva en su momento, ahora sí quieren participar de una manera más activa”, manifestó.

En materia nacional, Calvo valoró las primeras medidas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, particularmente en seguridad y gestión. “Se demostró que hay eficiencia, que efectivamente un Gobierno de emergencia, que si algo no está funcionando bueno lo cambiamos para trabajar de una mejor manera y eso es muy valorable”, expresó.

La dirigenta también destacó iniciativas vinculadas a la familia y la natalidad, poniendo énfasis en el proyecto de sala cuna universal. “En los últimos 30 años la natalidad ha bajado alrededor de un 47% y eso no es una cifra menor”, afirmó, señalando que facilitar el acceso a salas cuna permitiría compatibilizar trabajo y vida familiar.

Asimismo, valoró las ayudas implementadas por el Ejecutivo ante el escenario económico internacional, como el bono para el gas y los apoyos destinados a familias con niños.

Finalmente, realizó una invitación a quienes compartan los principios de la colectividad a sumarse al proceso de inscripción a través del Servicio Electoral. “Hoy día somos el único partido que no estamos inscribiendo a nivel nacional”, señaló, explicando que el trámite se realiza mediante Clave Única en la plataforma del Servel, en la sección “Afiliación a partido político en formación”.

La coordinadora regional adelantó además que próximamente se realizará una convocatoria presencial en Magallanes para fortalecer la organización y ampliar el trabajo en comunas como Puerto Natales y Porvenir.





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