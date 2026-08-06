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6 de agosto de 2026

FOSIS DESTACA EL CRECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS QUE FORTALECEN LA ECONOMÍA LOCAL EN PUNTA ARENAS

Directora regional del Servicio visitó y conversó con emprendedoras que hoy aportan al desarrollo económico y social de la región.

Visita María Eugenia Morales

Con el propósito de conocer la experiencia de personas que han participado en los programas de emprendimiento del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), la directora regional del Servicio, María Teresa Castañón Silva, visitó negocios que hoy se encuentran consolidados gracias al trabajo y perseverancia de sus dueños y el apoyo entregado por la institución pública.

Una de las emprendedoras visitadas fue María Eugenia Morales, propietaria de Mery's, cafetería y minimarket ubicada en un céntrico sector de Punta Arenas, quien destacó el proceso formativo que vivió junto al servicio. "Mi experiencia en el FOSIS fue muy bonita porque aprendí muchas cosas. Había muchos compañeros con distintas experiencias y uno iba aprendiendo de ellos. Los talleres sirvieron mucho para ir adquiriendo conocimientos, porque era la primera vez que estaba en todo esto de mi cafetería y minimarket", comentó la emprendedora.

Otra de las iniciativas destacadas corresponde al emprendimiento liderado por Cecilia Trejo, dedicado a la capacitación en peluquería y estética, además de un centro de belleza que ofrece oportunidades laborales a las alumnas que se forman en el establecimiento. "Me inicié con un proyecto que gané en el SernamEG, hace diez años, con la misma directora que actualmente está en el FOSIS, y esos dineros reunidos, más los de un finiquito que obtuve y la venta de un vehículo, todo lo puse en creer en este emprendimiento y atreverme a transformar mi casa en un negocio. Me encantó la experiencia en el FOSIS. Lo que más me gustó fue cómo nos iban capacitando para ir desarrollando nuestras ideas de negocio”, explicó Trejo.

Ellas participaron en el programa Emprendamos, nivel avanzado, que benefició a 38 usuarios de la capital regional, con una inversión de 50 millones de pesos.

La directora regional del FOSIS Magallanes, María Teresa Castañón Silva, destacó que estas experiencias reflejan el objetivo de los programas de emprendimiento que impulsa el servicio. "Los programas de emprendimiento del FOSIS entregan capacitación, asesoría y acompañamiento permanente, además de un capital destinado a financiar los planes de negocio de los participantes. Estos recursos permiten adquirir bienes e insumos que fortalecen sus emprendimientos y contribuyen a mejorar sus oportunidades de desarrollo económico", indicó.

Las visitas a emprendedores forman parte del trabajo territorial que desarrolla el FOSIS en Magallanes para conocer el impacto de sus programas, acompañar a quienes han sido parte de la institución y visibilizar historias de esfuerzo que hoy contribuyen al desarrollo económico y social de la región.

Para este 2026, el FOSIS apoyará a 445 usuarios y usuarias de la región, a través de su línea de emprendimiento, que les entregará capacitación, asesoría y financiamiento, con una inversión que supera los 493 millones de pesos.

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