EXPEDICIÓN CIENTÍFICA ESTUDIA LA MAREA ROJA DESDE MAGALLANES HASTA BIOBÍO

Durante un mes, el buque científico alemán Meteor navegó por las aguas del sur de Chile para recolectar muestras de agua y sedimentos marinos, con el objetivo de profundizar el conocimiento sobre las floraciones algales nocivas (FAN), conocidas comúnmente como marea roja.

La expedición internacional abarcó desde Magallanes hasta la región del Biobío y reunió a especialistas de centros científicos chilenos y alemanes. El trabajo buscó estudiar la huella ecológica y oceanográfica del evento registrado en 2016 en el océano Pacífico, que provocó una elevada mortalidad de salmones, contaminación de moluscos con veneno paralizante y extensas restricciones a la extracción de recursos marinos.

La investigación consideró el análisis de ficotoxinas producidas por microalgas, la identificación de especies de fitoplancton, la caracterización de la materia orgánica y el estudio de las condiciones oceanográficas presentes en el área recorrida.

Los antecedentes permitirán analizar las redes microbianas marinas, su conexión con los sistemas costeros de fiordos y su influencia sobre las especies capaces de generar floraciones algales nocivas.

El equipo también buscará establecer si estos eventos extremos responden principalmente a condiciones locales o externas, conocer la distribución geográfica de las principales especies asociadas a FAN y detectar eventualmente toxinas que todavía no hayan sido descritas.

Nuevas especies en aguas de la Patagonia

El proyecto fue propuesto y liderado por el Dr. Bernd Krock, especialista en ficotoxinas del Alfred Wegener Institut (AWI), en Alemania, y colaborador del Centro de Investigación Oceanográfica COPAS Coastal.

El científico explicó que, durante la travesía, no fueron detectadas floraciones algales nocivas activas. No obstante, esta condición permitió observar con mayor claridad la diversidad de especies presentes, debido a que durante una floración una de ellas suele imponerse sobre el resto de la comunidad.

“En las muestras de agua pudimos ver que hay una diversidad bastante grande de especies nocivas. Incluso encontramos algunas que antes no habían sido reportadas para el área de la Patagonia, así que ya sabemos que tenemos datos muy novedosos”, afirmó Krock.

La expedición contó con la colaboración del Centro i~mar, el Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y COPAS Coastal, entre otras instituciones.

Turbulencia y activación de quistes

El Dr. Iván Pérez-Santos, académico de la Universidad de Los Lagos e investigador asociado de COPAS Coastal, fue el representante chileno durante la expedición y participó en la caracterización física de las aguas.

Su trabajo incluyó la medición de variables como temperatura, conductividad, presión y turbulencia. Este último factor podría estar relacionado con la activación de quistes de microalgas tóxicas, correspondientes a estados de latencia que pueden adoptar estos organismos ante determinadas condiciones ambientales.

“Desde la biología están buscando lugares con bancos de quistes y, desde la oceanografía física, se analiza si existe alta turbulencia en esos sectores. Si ambas condiciones coinciden, podría tratarse de un área crítica o de una zona a la que se debería prestar atención”, explicó Pérez-Santos.

Por su parte, el Dr. Patricio Díaz, investigador del Centro i~mar, indicó que el equipo obtuvo muestras de sedimentos para estudiar la presencia de quistes.

Aunque Chile no se caracteriza por registrar grandes bancos, sí existen antecedentes de cantidades menores, pese a la elevada incidencia e intensidad de las floraciones algales nocivas observadas en sus aguas.

“La hipótesis es que la germinación de quistes se produce en baja densidad y de forma aislada, y que posteriormente son las condiciones de circulación las que generan floraciones tan intensas, principalmente en la Patagonia Norte”, explicó.

Caracterización de la comunidad fitoplanctónica

El equipo de Díaz también recopiló muestras de agua para identificar las especies de microalgas presentes y determinar su densidad, considerando tanto organismos productores de ficotoxinas como especies inocuas.

“Se estudiará la comunidad fitoplanctónica completa porque, al encontrar una especie tóxica, también interesa conocer en qué proporción se encuentra respecto de la comunidad total. El impacto generado por las microalgas tóxicas está relacionado con esa proporción”, señaló.

En este trabajo participaron además Victoria Alfaro, profesional de fitoplancton del Laboratorio de Biotoxinas de la Universidad de Concepción; Pamela Carbonell, bióloga de IFOP; y el Dr. Fuat Dursun, del AWI.

Las instalaciones del Meteor permitieron cultivar las muestras y conservarlas hasta su traslado a tierra para efectuar análisis posteriores.

“Cuando se obtiene un cultivo de una sola especie, puede utilizarse como control para comparar y confirmar lo observado en terreno. En Chile no existen muchos catálogos de fitoplancton, por lo que esto podría ayudar a enriquecer la información disponible”, explicó Alfaro.

Materia orgánica y ciclo del carbono

La Dra. Paulina Montero, investigadora de CIEP y COPAS Coastal, estuvo a cargo de estudiar las concentraciones de carbono orgánico particulado y carbono orgánico disuelto en las estaciones consideradas durante el crucero.

La amplitud geográfica de la expedición permitirá construir una base de datos sobre las características y concentraciones de materia orgánica presentes entre Punta Arenas y la región del Biobío, dentro de un marcado gradiente ambiental.

“El aporte principal de estos datos consiste en evaluar, a lo largo del continuo fiordo-océano de la Patagonia chilena, cómo varían las concentraciones de carbono orgánico particulado y disuelto, así como identificar sus fuentes de origen y composición dentro del sistema acuático”, señaló Montero.

La especialista agregó que el análisis permitirá relacionar estas características con la influencia de aguas oceánicas y los aportes continentales provenientes de glaciares y ríos.

“El carbono es la base de la cadena alimentaria. Es producido principalmente por microorganismos fotosintéticos y utilizado por los organismos de niveles superiores dentro de la trama trófica. Por lo tanto, estudiar su flujo es importante para comprender el funcionamiento actual del sistema acuático y su posible respuesta frente al cambio climático”, sostuvo.

Colaboración científica internacional

Para Krock, quien suma más de 20 años de investigaciones en aguas chilenas, la expedición representa una oportunidad para aportar al conocimiento global de las floraciones algales nocivas y generar información específica sobre las toxinas presentes en Chile.

El investigador destacó que la normativa nacional para el control de mariscos y toxinas todavía utiliza lineamientos desarrollados en otros países, por lo que disponer de antecedentes locales resulta relevante para la ciencia y la salud pública.

Montero valoró además el acceso a una plataforma científica como el Meteor, que permitió navegar y obtener muestras en zonas remotas, junto con compartir metodologías y tecnologías entre especialistas de diferentes disciplinas.

“Estar a bordo con investigadores de Chile y otros países, compartiendo metodologías, tecnología y distintas experiencias, facilita abordar el objeto principal de estudio —en este caso, las microalgas tóxicas— desde una perspectiva interdisciplinaria”, indicó.

Fotografía: Centro de Investigación Oceanográfica COPAS Coastal

Fuente: aqua.cl

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