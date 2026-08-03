ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA LANZA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA IMPULSAR A MAGALLANES COMO DESTINO TURÍSTICO INVERNAL EN ESTADOS UNIDOS

El Parque del Estrecho fue el escenario del lanzamiento oficial del Programa de Promoción Invernal de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, iniciativa público-privada, que busca potenciar la llegada de visitantes internacionales durante la temporada de invierno, con foco en el mercado de Estados Unidos, para posicionar a la región como un destino turístico de clase mundial.



La ceremonia fue encabezada por representantes de las instituciones impulsoras de la iniciativa: el jefe de DIPLADER del Gobierno Regional, Axel González; la gerenta general de la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG), Yenny Oyarzo; el presidente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), Rodrigo Bustamante; y la jefa de Asuntos Públicos de LATAM Airlines, Javiera Icaza.



La actividad contó, además, con la participación del Seremi de Economía, Francisco Birke; la directora (s) de SERNATUR, Sandra Mansilla; los consejeros regionales Víctor Pérez y Antonio Bradasic; el Jefe de Zona de Carabineros, General Marco Alvarado; representantes del sector público y privado; y actores de la industria turística.



El programa inició oficialmente su difusión en Estados Unidos el pasado 24 de junio y contempla una campaña de tres meses de duración a través de los principales canales digitales y audiovisuales de LATAM Airlines, mediante piezas gráficas, fotografías y videos difundidos en YouTube, Meta, Google Programmatic y las plataformas propias de LATAM Airlines, con alcance directo a potenciales viajeros.



Gracias al joint venture que tiene LATAM con Delta Air Lines, el grupo cuenta con una sólida red de hubs en Estados Unidos —como Miami, Nueva York, Atlanta y Los Ángeles— lo que le permite conectar directamente a los viajeros apasionados por la naturaleza y el trekking con los paisajes del sur de Chile. De esta forma, el público estadounidense está a un solo vuelo de distancia a la Patagonia.



Una inversión superior a los $270 millones





La iniciativa representa una inversión superior a los $270 millones, financiada conjuntamente por el Gobierno Regional, HYST y LATAM Airlines, con la articulación y el acompañamiento técnico de CORMAG, fortaleciendo el trabajo público-privado para impulsar el turismo regional y avanzar hacia una industria más competitiva durante todo el año.



Durante la actividad, el jefe de DIPALDER, Axel González, explicó que “como Gobierno Regional, consideramos al sector del turismo uno de los sectores importantes de la economía local, que genera una gran cantidad de empleos y por lo tanto estamos enfocados en poder fortalecerlo, especialmente en la contratemporada turística.”



Por su parte, la gerenta general de CORMAG, Yenny Oyarzo, señaló que la iniciativa “nos permite proyectar la riqueza turística de las cuatro provincias de Magallanes, poniendo en valor tanto los destinos consolidados como aquellos más aislados. Queremos que esta promoción contribuya a generar nuevas oportunidades de desarrollo para toda la región”



La gerente de HYST, Sara Adema, indicó que “esta campaña representa un paso muy importante para la promoción internacional de Magallanes. Gracias al trabajo colaborativo entre el sector público y privado, hoy estamos llevando la imagen de nuestra región a uno de los mercados más relevantes para nuestro turismo. Queremos que más visitantes descubran que Magallanes es un destino extraordinario también en invierno, con experiencias únicas, naturaleza incomparable y una oferta turística preparada para recibirlos durante todo el año”.



A su vez, el director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Latam Airlines, Juan José Tohá, dijo que “en LATAM estamos firmemente comprometidos con impulsar un turismo sostenible y de largo plazo en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Nuestro objetivo no es solo promover un destino, sino contribuir a transformar su dinámica turística, generar nuevas oportunidades para las comunidades locales y posicionar a la Patagonia chilena como un destino atractivo durante todo el año”.



El ejecutivo agregó que “esta iniciativa demuestra el valor de la colaboración público-privada. Creemos que junto a HYST, CORMAG y el Gobierno Regional de Magallanes, combinamos la identidad y riqueza del territorio con la capacidad de difusión y conectividad global de LATAM, para dinamizar la economía regional e invitar a más viajeros nacionales e internacionales a descubrir la belleza única del sur de Chile, especialmente durante la temporada invernal”.



El lanzamiento realizado en el Parque del Estrecho marca el inicio oficial de esta estrategia de promoción internacional, que busca seguir posicionando a Magallanes como uno de los destinos turísticos más atractivos de Sudamérica, reforzando su presencia en mercados estratégicos y contribuyendo a la desestacionalización de la actividad turística.



