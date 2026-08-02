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2 de agosto de 2026

PSICÓLOGA ADVIERTE CÓMO EL USO EXCESIVO DEL CELULAR PUEDE AFECTAR EL CEREBRO Y LA SALUD MENTAL

La académica Jacquelin Hormazábal, de la Universidad Andrés Bello, explicó que el uso problemático del teléfono móvil comparte características con las conductas adictivas y llamó a fomentar hábitos saludables desde edades tempranas.

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El uso del teléfono celular forma parte de la rutina diaria de millones de personas, pero cuando revisar el dispositivo se convierte en la primera acción al despertar o comienza a interferir con las actividades cotidianas, puede reflejar un patrón de comportamiento que merece atención. Así lo señaló Jacquelin Hormazábal, psicóloga y académica de la Universidad Andrés Bello.

La especialista explicó que este comportamiento está asociado a un mecanismo de aprendizaje reforzado, en el que el cerebro relaciona el despertar con la revisión del teléfono y las "micro recompensas" que entregan las notificaciones, mensajes o redes sociales. Aunque precisó que el uso problemático del celular no está reconocido como un trastorno adictivo en los principales manuales diagnósticos, indicó que comparte características como la pérdida de control y la persistencia del uso pese a sus consecuencias negativas.

Hormazábal añadió que las notificaciones y las interacciones en plataformas digitales estimulan la liberación de dopamina, neurotransmisor vinculado al sistema de recompensa del cerebro. Según explicó, este efecto puede ser más intenso en adolescentes y adultos jóvenes, debido a que las áreas cerebrales relacionadas con el control de impulsos aún se encuentran en desarrollo.

La académica señaló que la evidencia científica muestra beneficios al reducir el uso excesivo del celular y recomendó incorporar hábitos como dejar el teléfono fuera de la habitación durante la noche o reemplazar su revisión al despertar por actividades como estiramientos, ejercicios de respiración o la lectura. A su juicio, el objetivo no es eliminar la tecnología, sino promover un uso consciente que contribuya al bienestar psicológico.

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