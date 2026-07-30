FORMALIZAN A EXALCALDESA DE PUERTO NATALES POR 55 DELITOS VINCULADOS AL NO PAGO DE COTIZACIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES

La exalcaldesa de Puerto Natales, Antonieta Oyarzo, fue formalizada este jueves por una serie de delitos relacionados con la presunta apropiación indebida de recursos correspondientes a cotizaciones previsionales y de salud de funcionarios municipales, en una investigación encabezada por el Ministerio Público.

Durante la audiencia, el asistente de fiscal, Sebastián Marín, informó que los hechos investigados habrían ocurrido entre los años 2022 y 2023 y afectarían a un total de 33 funcionarios municipales. Según la investigación, las cotizaciones previsionales y de salud fueron descontadas de las remuneraciones de los trabajadores, pero no habrían sido enteradas en las instituciones correspondientes.

En la formalización, la Fiscalía comunicó que la exautoridad enfrenta un total de 55 delitos. De ellos, 19 corresponden a apropiación indebida por el no pago de cotizaciones previsionales, otros 14 también se relacionan con apropiación indebida vinculada a cotizaciones previsionales, 21 delitos corresponden al no pago de cotizaciones de salud y uno a apropiación indebida por el no pago de cotizaciones de salud.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los hechos investigados dicen relación con el manejo de recursos descontados a funcionarios municipales que, presuntamente, no fueron destinados al cumplimiento de las obligaciones previsionales y de salud.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó al tribunal decretar la medida cautelar de arraigo nacional para la imputada. Sin embargo, el Juzgado resolvió rechazar la petición, por lo que Antonieta Oyarzo continuará enfrentando la investigación sin medidas cautelares personales.

Finalmente, el tribunal fijó un plazo de 45 días para el desarrollo de la investigación, período durante el cual el Ministerio Público continuará reuniendo antecedentes para esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales en la causa.