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18 de marzo de 2026

DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA LIBER LAZO INICIA AGENDA TERRITORIAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE TORRES DEL PAINE

Durante la sesión, la alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez, junto a las y los concejales, valoraron su designación, expresando sus felicitaciones y deseándole el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

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En el marco de su agenda de instalación en el territorio, este martes, el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, participó en una sesión del Concejo Municipal de la comuna de Torres del Paine, instancia en la que fue formalmente presentado ante las autoridades locales.

Durante la sesión, la alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez, junto a las y los concejales, valoraron su designación, expresando sus felicitaciones y deseándole el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, destacando la relevancia de mantener un trabajo coordinado en beneficio de la comunidad.

En la ocasión, el Delegado Presidencial agradeció la recepción y manifestó su plena disposición para trabajar de manera conjunta con el municipio y los distintos actores del territorio, con el objetivo de avanzar en iniciativas que contribuyan al desarrollo de la provincia de Última Esperanza.

Asimismo, reafirmó su compromiso con los lineamientos del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, enfatizando la importancia de fortalecer la gestión territorial, la coordinación institucional y la respuesta oportuna a las necesidades de la ciudadanía.

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