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6 de mayo de 2026

TESORERÍA FLEXIBILIZA Y AMPLÍA FACILIDADES PARA PAGAR EL CAE: HAY MÁS DE 500 MIL DEUDORES

La Tesorería General de la República (TGR) informó que se flexibilizarán los pagos del CAE y se ampliarán las facilidades para que los deudores se pongan al día.

tgrCAE

Según se había informado previamente, hasta la fecha hay más de 500 mil personas que mantienen deudas impagas del CAE por un total de $4 billones y la institución dio inicio a acciones de cobro.

Tesorería flexibilizará pagos del CAE

Las nuevas condiciones, indicó la TGR, “permiten que cada persona pueda pagar su deuda de acuerdo con su realidad económica”.

De esa manera, quienes tengan ingresos de hasta $1 millón “podrán acceder a un convenio con un pie desde 1 UTM ($70.588 al mes de mayo) y pagar en cuotas del mismo monto entre 12 y 24 meses”.

Mientras que quienes ganan entre $1 millón y $2 millones, se establece un pie que “será el monto menor entre el 10% de la deuda o $1 millón y cuotas mensuales que corresponden al 10% de su sueldo”.

En tanto, para los ingresos entre $2 millones y $5 millones, habrá un pie del mínimo entre el 10% de la deuda o $1,5 millones y cuotas ajustadas al 10% del ingreso.

El objetivo de la medida es que “los pagos sean más proporcionales, abordables y sostenibles en el tiempo. Estas medidas buscan facilitar el cumplimiento, evitando que la deuda siga creciendo y dando una oportunidad concreta de regularización”.

“Hemos flexibilizado los convenios pensando en las personas, para que nadie quede fuera de la posibilidad de regularizar su situación. Nuestro foco es acompañar este proceso con soluciones alcanzables“, comentó el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli.

Por su parte, el jefe de la División de Operaciones y Atención Ciudadana, Miguel Rojas, dijo que con este esquema se permite adaptar los pagos a la capacidad económica que tiene cada persona, “lo que mejora significativamente las opciones de acceso a regularización por vía convenio”.

Fuente: cnnchile.com

TGR08216

TGR DEVUELVE EXCEDENTES A MÁS DE 854 MIL CONTRIBUYENTES QUE DECLARARON ENTRE EL 1 Y EL 8 DE ABRIL

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