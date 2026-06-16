SEREMI DE HACIENDA DESTACA COMBATE AL CONTRABANDO EN MAGALLANES Y ANTICIPA BAJA DE HASTA $110 EN COMBUSTIBLES

Durante una entrevista realizada este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Hacienda de Magallanes, Manuel José Correa Silva, abordó diversos temas vinculados a la economía regional, el combate al contrabando, la capacitación laboral, el desarrollo productivo y las perspectivas económicas del país.

Uno de los puntos centrales de la conversación estuvo relacionado con el fortalecimiento de las acciones de fiscalización y control frente al ingreso de mercancías ilegales a la región. La autoridad destacó el reciente operativo de destrucción de productos de contrabando liderado por Aduanas, instancia en la que participaron diversos organismos públicos.

Correa explicó que solo en la última destrucción de mercancías incautadas se eliminaron cerca de tres millones de cigarrillos ingresados ilegalmente desde Argentina, cuyo valor comercial habría superado los 500 millones de pesos.

"Estamos haciendo un impacto, digamos indirecto positivo en la salud, pero también resulta que nosotros tenemos un comercio establecido, no es cierto, que arrienda local, que paga impuestos, que paga patente y un montón de cosas", señaló.

La autoridad advirtió además sobre el impacto que generan estas actividades ilícitas tanto en la recaudación fiscal como en el fortalecimiento de organizaciones criminales.

"Si no combatimos este crimen organizado, este contrabando, lo que estamos haciendo es darle espacio para que estas mafias crezcan su negocio, crezca y deteriore el comercio establecido y deteriora las arcas fiscales", afirmó.

En esa línea, destacó que el Ministerio de Hacienda trabaja junto al Ministerio de Seguridad Pública para fortalecer las capacidades de fiscalización en la región mediante la adquisición de nuevos equipos tecnológicos, escáneres y el aumento de unidades caninas especializadas en la detección de drogas y mercancías ilegales.



Capacitación y trabajo intersectorial



Durante la entrevista, Correa también valoró la reciente certificación de 19 trabajadores portuarios que obtuvieron su denominado "carnet rojo", proceso desarrollado mediante programas de capacitación impulsados por distintos organismos públicos.

Según explicó, la formación y capacitación laboral forman parte de una estrategia regional destinada a mejorar la productividad y empleabilidad de los trabajadores.

Asimismo, destacó el funcionamiento de una mesa económica regional integrada por diversas secretarías ministeriales y servicios públicos, cuyo objetivo es coordinar iniciativas orientadas al fortalecimiento de la actividad productiva y la inversión.

"Estamos preparando algo justamente potente donde el sector productivo va a poder informarse muy bien de dónde estamos y hacia dónde vamos", adelantó.



Turismo de reuniones como oportunidad para Magallanes



Otro de los temas abordados fue el potencial que tiene Magallanes para consolidarse como destino de congresos, seminarios y turismo de incentivos.

A juicio del seremi, tanto Punta Arenas como Puerto Natales poseen ventajas que aún no han sido completamente aprovechadas para atraer eventos nacionales e internacionales capaces de generar un importante impacto económico.

"El turismo de incentivos, el tema de organizar seminarios y cosas de mayor nivel tanto a nivel nacional como internacional, todavía es como un diamante en bruto", sostuvo.

La autoridad explicó que este tipo de actividades genera un importante encadenamiento productivo, beneficiando a sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio local.



Plan de Reconstrucción Nacional y crecimiento económico



Respecto del Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, Correa defendió las medidas orientadas a mejorar la competitividad tributaria y recuperar el crecimiento económico.

El seremi señaló que Chile enfrenta actualmente importantes restricciones fiscales derivadas del aumento de la deuda pública y de compromisos financieros pendientes acumulados durante años.

"Lo perfecto no existe. Siempre hay costos. A mí me gustaría tener impuestos corporativos más bajos, pero tenemos restricciones por el déficit", indicó.

Asimismo, manifestó su preocupación por las cifras de desempleo y la necesidad de generar condiciones que incentiven la inversión privada y la creación de nuevos puestos de trabajo.



Baja en los combustibles



Hacia el final de la entrevista, el seremi entregó una noticia esperada por los consumidores: la próxima reducción en los precios de los combustibles, producto de la baja registrada en los mercados internacionales del petróleo y la disminución del tipo de cambio.

Según adelantó, las estimaciones apuntan a una disminución cercana a los 100 pesos por litro.

"El ministro adelantó que más o menos el diésel debería bajar entre 100 y 110 pesos y las gasolinas entre 90 y 100 pesos", informó.

La autoridad añadió que la reducción responde al compromiso del Ejecutivo de transparentar los ajustes cuando los precios internacionales aumentan, pero también de traspasar las bajas cuando las condiciones del mercado lo permiten.





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