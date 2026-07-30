DIRIGENTE DE LA PESCA ARTESANAL VALORA DIÁLOGO CON AUTORIDADES, PERO ADVIERTE DESAFÍOS POR COSTOS Y NECESIDAD DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EN PUNTA ARENAS

Un positivo balance sobre la relación que mantiene actualmente la pesca artesanal con las autoridades regionales realizó el dirigente Patricio Ampuero durante su participación, esta mañana, en el programa Pesca y acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones. En la entrevista abordó el estado de las principales pesquerías de la temporada, el impacto del aumento de los costos operacionales, la necesidad de fortalecer la infraestructura portuaria y los desafíos que enfrenta el sector frente al desarrollo de otras actividades económicas.

Respecto al vínculo con el Ejecutivo y los organismos públicos, Ampuero aseguró que el diálogo ha sido permanente durante los primeros meses de la actual administración.

"Yo creo que para el sector artesanal han sido bastante cercanas y buenas. Porque se han logrado tener bastantes reuniones los distintos sindicatos también en sus particularidades de cada uno, pero hemos sabido que se han reunido con la delegada, con los seremis de Economía, con la directora zonal de pesca y eso es bueno para el sector, que puede haber siempre un buen diálogo y acercamiento con las autoridades".

En materia productiva, el dirigente explicó que la temporada del erizo continúa hasta fines de agosto y que, hasta el momento, los desembarques se encuentran por debajo de los niveles habituales.

"Estamos la temporada todavía de erizo y queda un mes todavía de estación, se termina el 30 de agosto y el primero de septiembre ya entra en veda nuevamente el erizo. Hasta el momento serían más o menos 4.000 toneladas de desembarque, normalmente son 6.000. Creemos que ha estado un poco bajo", indicó, atribuyendo esta situación a que parte de la flota se trasladó al inicio de la temporada de la centolla.

Sobre este último recurso, señaló que los primeros reportes desde las zonas de pesca son positivos y manifestó su expectativa de que el valor del producto pueda incrementarse durante la temporada para enfrentar el aumento de los costos.

Uno de los temas centrales de la conversación fue el impacto del alza de los combustibles sobre la actividad pesquera. Ampuero sostuvo que el denominado "bencinazo" significó un fuerte incremento en los gastos de operación.

"Este efecto del bencinazo fue complejo, hay que decir la verdad, o sea, a lo menos subió un 30% el valor del zarpe, de lo que uno sale en la captura."

Si bien valoró el bono estatal destinado a embarcaciones menores de 12 metros, precisó que el beneficio no logra compensar completamente el incremento de los costos. No obstante, destacó que el mayor precio alcanzado por el erizo durante esta temporada ha permitido amortiguar parcialmente ese escenario.

En materia de fiscalización, el dirigente destacó que Magallanes mantiene una realidad distinta a la de otras regiones del país respecto a la pesca ilegal, gracias al control existente sobre los puntos de desembarque y los procedimientos establecidos para el arribo de las embarcaciones.

"Esta región es una de las más sanas en ese sentido, porque como tenemos pocos puntos de desembarque en la región por los muelles autorizados, son pocos, y entonces todas las embarcaciones llegan a lugares que están establecidos."

Asimismo, valoró los proyectos ejecutados mediante el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal (Indespa) y el Gobierno Regional, recordando que recientemente finalizó una iniciativa cercana a los $4.000 millones destinada al fortalecimiento del sector y que actualmente se encuentra en etapa de rendición por parte de los beneficiarios.

Durante la entrevista también abordó la conformación de mesas técnicas impulsadas por la Seremi de Economía para reunir a los distintos actores vinculados al borde costero. En ese contexto, destacó la disposición al trabajo conjunto por parte de las autoridades.

"Hemos tenido un buen acercamiento con él, una persona muy abierta y escucha; la delegada también hemos tenido reuniones con ella y también está la disposición de poder trabajar y buscar el mejor entendimiento y el desarrollo para la región."

Otro de los puntos abordados fue la reciente controversia por acuerdos entre un operador turístico y dos sindicatos de pescadores en Punta Carrera. Ampuero aclaró que dicha iniciativa no representa al conjunto de la pesca artesanal regional, conformada por más de 30 sindicatos, y manifestó que cualquier acuerdo de este tipo debiera contar con la participación de un organismo público como mediador.

Finalmente, reiteró la importancia de avanzar en nuevas caletas e infraestructura para responder al crecimiento de la actividad pesquera y resguardar los espacios históricos utilizados por los pescadores artesanales, particularmente en Punta Carrera.

"Yo también le hago un llamado también a las autoridades, con mucho respeto a las que hoy están integrando esta nueva administración, que tomen en consideración lo territorial y lo que es, en este caso, de las comunidades, que también se pueda respetar y se pueda también apoyar."

El dirigente concluyó señalando que la pesca artesanal continuará participando en las instancias de diálogo con el Estado, buscando compatibilizar el desarrollo del turismo, la salmonicultura y otras industrias con la protección de las áreas históricamente utilizadas por quienes desarrollan esta actividad en la región.



