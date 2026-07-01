INDESPA CONVOCA A CONCURSO DE MICROCUENTOS "MIL LETRAS, UNA CALETA" PARA CELEBRAR EL VALOR CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA PESCA ARTESANAL

El Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA) convoca a participar en el primer concurso de microrrelatos o microcuentos, denominado "Mil Letras, una Caleta". En el marco del Día Nacional del Pesca Artesanal, declarado cada 29 de junio en la Ley N° 21.468, esta iniciativa busca celebrar y reconocer la actividad, de la que dependen miles de familias en el territorio costero del país.

Al respecto, el director nacional del Indespa, Leonardo Llanos Huerta, destacó que "Chile es mar de norte a sur y la pesca artesanal es una actividad clave en el territorio costero: aporta alimento fresco directo al consumo local, genera cerca de 300 mil empleos, dinamiza las economías locales y es tradición e identidad cultural. Desde Indespa, con este concurso, queremos homenajear y promover el reconocimiento a este patrimonio cultural, social y económico que representan las miles de personas que trabajan en este oficio y en las caletas".

La convocatoria es para personas mayores de 18 años, incluidas pescadores o pescadoras artesanales. Los textos deben ser inéditos, con una extensión máxima de 1.000 caracteres o letras, y deben abordar las actividades cotidianas de la vida en el mar, en las caletas o el esfuerzo diario de quienes viven de estos oficios.

Un jurado integrado por representantes del mundo literario, de la pesca artesanal y del Indespa, realizarán la selección de los relatos ganadores que recibirán un reconocimiento, y serán parte junto a otros textos seleccionados, de una antología digital que quedará disponible para descarga en el sitio oficial del Indespa y será difundida en sus redes sociales.

Las postulaciones comienzan este lunes 29 de junio hasta el 19 de julio próximo a través de un formulario en línea, disponible en el sitio web www.indespa.cl junto a las bases del concurso.