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15 de agosto de 2026

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL SENADO SESIONÓ EN PUNTA ARENAS PARA ANALIZAR DESAFÍOS Y RIESGOS EN LA ZONA AUSTRAL

​La instancia abordó durante dos jornadas materias como crimen organizado, narcotráfico, contrabando, seguridad estratégica del Estrecho de Magallanes y explotación sexual infantil.

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La Comisión de Seguridad Pública del Senado sesionó durante dos jornadas en Punta Arenas para analizar los principales desafíos y amenazas que enfrenta la zona austral en materia de seguridad. La instancia estuvo encabezada por el senador Karim Bianchi, presidente de la comisión, junto a los senadores Juan Luis Castro y Andrés Longton.

Durante las sesiones se abordó un diagnóstico del crimen organizado en la Patagonia chilena-argentina, las rutas utilizadas por estas organizaciones, los riesgos estratégicos asociados al Estrecho de Magallanes y las dificultades que presenta el territorio austral. También se analizó la cooperación internacional y las investigaciones penales desarrolladas en el territorio antártico.

Uno de los temas planteados fue la creación de una Escuela de Formación de Carabineros en la región. El senador Bianchi señaló que los integrantes de la comisión solicitaron analizar la posibilidad de adelantar su instalación mediante una escuela provisoria, mientras avanza el proyecto de carácter permanente que cuenta con financiamiento regional.

La comisión también revisó materias relacionadas con narcotráfico, contrabando y explotación sexual infantil. Para ello participaron representantes de los ministerios de Defensa Nacional y Seguridad Pública, el fiscal regional de Magallanes, Carabineros, Directemar, autoridades regionales de la PDI y el fiscal federal de Río Gallegos, Julio César Zárate. En la jornada del viernes intervino además el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.

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SENADOR KARIM BIANCHI DESTACA AVANCES CONCRETOS TRAS SESIÓN HISTÓRICA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD EN PUNTA ARENAS

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COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL SENADO SESIONÓ EN PUNTA ARENAS PARA ANALIZAR DESAFÍOS Y RIESGOS EN LA ZONA AUSTRAL

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